"Всра*ись?" У Савченко объяснили провокационное видео из Рады

Видео с участием нардепа Надежды Савченко, которое наделало шороху в сети, не стоит воспринимать как угрозу.

О том, что имела в виду Савченко, записывая видео, рассказала пресс-секретарь парламентария Татьяна Проторченко, передает InfoResist.

"Где там угроза? Дети играются пистолетами — это угроза или нет? Не надо искать дополнительный смысл там, где его нет. Весь смысл показан таким, каким он есть", — подчеркнула она.

При этом Проторченко резко высказалась о происходящем в Раде.

"Все, что происходит в Раде абсурдно. Это абсурд. Это моя точка зрения. То, как люди себя ведут. Они оторвались от земли", — отметила Проторченко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Савченко пришла в Верховную Раду с оружием.