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Роман Цимбалюк
Роман Цимбалюк
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Вспомнит ли страна скреп вспомнит о "рядовом Агееве"?

5.7т

Украина добрая.

Российский солдат Агеев получил у нас всего лишь 10 лет тюрьмы. Случись подобная история в РФ, шлепнули бы на месте и по телевизору отчитались об уничтожении бандитов. У нас же россиянин, взятый в плен на Донбассе с оружием в руках, получил даже не максимальный срок.

Российский пример: 26 октября 2016 года Верховный Суд оставил в силе приговор украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, получившим 22,5 и 20 лет лишения свободы соответственно по обвинению в убийствах российских солдат во время войны в Чечне в 1994-1995 годах.

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Это при том, что обвинение больше похоже на чушь собачью. Но даже в нем говорится только о самом факте принятия участия в боевых действиях.

Понятно, что Агеев сидеть весь срок не будет и его обменяют на кого-то из наших. И это правильно!!! Так что, его мать Светлана Агеева может быть довольна, ещё неплохо отделался.

Интересно, если через некоторое время Агеева снова поймают на Донбассе - суд Украины снова будет таким гуманным.

Пора специальную статью для таких лиц из РФ ввести - взяли в плен на Донбассе, получи пожизненный срок и надейся, что когда-нибудь произойдёт обмен. Если конечно страна скреп вспомнит о "рядовом Агееве".

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Автор
Роман ЦимбалюкРоман Цимбалюк
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Романа Цимбалюка
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