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"Вспомни Януковича! Беги!" Соратнику Зеленского сделали предупреждение

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Украинскому шоумену Александру Скичко, который прошел в парламент от партии "Слуга народа", посоветовали отказаться от работы в команде президента Владимира Зеленского.

Будущий нардеп выставил на своей странице в Instagram снимок с украинским лидером. Он также ответил на вопрос, почему пошел в политику.

"На вопрос, почему я пошел в политику именно сейчас, у меня есть очень простой ответ: я верю в команду нашего президента и я верю в @zelenskiy_official! Ведь изменить систему в одиночку просто невозможно!" – написал Скичко.

В комментариях Зеленскому предрекли судьбу Януковича, а Скичко посоветовали бежать "пока не поздно".

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"Саша, когда-то у тебя из-за Зеленского будет забвение, как у Повалий после ухода Януковича. Беги пока не поздно. Люди не смогут потом простить", - написал один из пользователей.

"Вспомни Януковича! Беги!" Соратнику Зеленского сделали предупреждение

Другие же засомневались в возможности Скичко изменить страну к лучшему: "И вы считаете себя именно тем человеком, который много лет работал в шоубизе, и теперь будет менять жизнь к лучшему?".

"Вспомни Януковича! Беги!" Соратнику Зеленского сделали предупреждение

"Клоунам в политике нечего делать...", "Я по образованию повар, возьмите меня в политику", – написали в комментариях.

"Вспомни Януковича! Беги!" Соратнику Зеленского сделали предупреждение
"Вспомни Януковича! Беги!" Соратнику Зеленского сделали предупреждение
"Вспомни Януковича! Беги!" Соратнику Зеленского сделали предупреждение
"Вспомни Януковича! Беги!" Соратнику Зеленского сделали предупреждение
"Вспомни Януковича! Беги!" Соратнику Зеленского сделали предупреждение

Другие же отметили, что верят в то, что партия "Слуга народа" и ее лидер смогут изменить страну: "Мы верим, что вы измените систему вместе!!! Успехов Вам!", "Ребята, мы с вами", "А мы верим в вас".

"Вспомни Януковича! Беги!" Соратнику Зеленского сделали предупреждение

Как сообщал OBOZREVATEL, президентская партия "Слуга народа" намерена использовать в Верховной Раде программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта.

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Персоны
Владимир Зеленский Александр Скичко
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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