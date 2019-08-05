"Вспомни Януковича! Беги!" Соратнику Зеленского сделали предупреждение

Украинскому шоумену Александру Скичко, который прошел в парламент от партии "Слуга народа", посоветовали отказаться от работы в команде президента Владимира Зеленского.

Будущий нардеп выставил на своей странице в Instagram снимок с украинским лидером. Он также ответил на вопрос, почему пошел в политику.

"На вопрос, почему я пошел в политику именно сейчас, у меня есть очень простой ответ: я верю в команду нашего президента и я верю в @zelenskiy_official! Ведь изменить систему в одиночку просто невозможно!" – написал Скичко.

В комментариях Зеленскому предрекли судьбу Януковича, а Скичко посоветовали бежать "пока не поздно".

"Саша, когда-то у тебя из-за Зеленского будет забвение, как у Повалий после ухода Януковича. Беги пока не поздно. Люди не смогут потом простить", - написал один из пользователей.

Другие же засомневались в возможности Скичко изменить страну к лучшему: "И вы считаете себя именно тем человеком, который много лет работал в шоубизе, и теперь будет менять жизнь к лучшему?".

"Клоунам в политике нечего делать...", "Я по образованию повар, возьмите меня в политику", – написали в комментариях.

Другие же отметили, что верят в то, что партия "Слуга народа" и ее лидер смогут изменить страну: "Мы верим, что вы измените систему вместе!!! Успехов Вам!", "Ребята, мы с вами", "А мы верим в вас".

Как сообщал OBOZREVATEL, президентская партия "Слуга народа" намерена использовать в Верховной Раде программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта.

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