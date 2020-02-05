"Вспомни еще про порожняк!" Сивохо разозлил украинцев "трудовыми людьми Донбасса"

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо раскритиковал Верховную Раду, которая отправила на доработку законопроект № 2083-д о пенсиях для жителей ОРДЛО.
Свое возмущение он высказал на странице в Facebook. "314 депутатов решили просто наплевать на пенсионеров Донбасса?" – спросил он.
"Людей, у которых десятки лет стажа. Людей, которые всю свою трудовую жизнь платили налоги в казну государства Украина. Люди Донбасса – это люди труда", – продолжил Сивохо.
Он отметил, что многие из них рисковали собственной жизнью, ежедневно спускаясь под землю, работали на горячих и вредных производствах.
"Горняки, металлурги, медики, учителя… Они заработали право получать пенсию!" – добавил Сивохо, призвав "слуг народа" опомниться.
Сивохо раскритиковал Раду за решение о пенсиях для Донбасса
Коллаж
Пост собрал много полярных комментариев. Одни пользователи поддержали возмущение Сивохо, другие заявили, что депутаты поступили правильно.
"Сергей Анатольевич, "верх цинизма" – это писать тексты вот такими довоенными штампами. Люди не-Донбасса стало быть, не люди труда? Ещё про порожняк вспомните. Меняйте копирайтера", – написал один из комментаторов.
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети разгорелся спор вокруг совместного визита Сергея Сивохо и бывшего члена фракции Партии регионов, депутата Верховной Рады VIII созыва от "Оппозиционного блока" Татьяны Бахтеевой на Донбасс.
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