"Вспомни еще про порожняк!" Сивохо разозлил украинцев "трудовыми людьми Донбасса"

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо раскритиковал Верховную Раду, которая отправила на доработку законопроект № 2083-д о пенсиях для жителей ОРДЛО.

Свое возмущение он высказал на странице в Facebook. "314 депутатов решили просто наплевать на пенсионеров Донбасса?" – спросил он.

"Людей, у которых десятки лет стажа. Людей, которые всю свою трудовую жизнь платили налоги в казну государства Украина. Люди Донбасса – это люди труда", – продолжил Сивохо.

Он отметил, что многие из них рисковали собственной жизнью, ежедневно спускаясь под землю, работали на горячих и вредных производствах.

"Горняки, металлурги, медики, учителя… Они заработали право получать пенсию!" – добавил Сивохо, призвав "слуг народа" опомниться.

Сивохо раскритиковал Раду за решение о пенсиях для Донбасса Коллаж

Пост собрал много полярных комментариев. Одни пользователи поддержали возмущение Сивохо, другие заявили, что депутаты поступили правильно.

"Сергей Анатольевич, "верх цинизма" – это писать тексты вот такими довоенными штампами. Люди не-Донбасса стало быть, не люди труда? Ещё про порожняк вспомните. Меняйте копирайтера", – написал один из комментаторов.

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети разгорелся спор вокруг совместного визита Сергея Сивохо и бывшего члена фракции Партии регионов, депутата Верховной Рады VIII созыва от "Оппозиционного блока" Татьяны Бахтеевой на Донбасс.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!