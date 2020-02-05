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7 февраля • обновлено в 08:11
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"Вспомни еще про порожняк!" Сивохо разозлил украинцев "трудовыми людьми Донбасса"

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Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо раскритиковал Верховную Раду, которая отправила на доработку законопроект № 2083-д о пенсиях для жителей ОРДЛО.

Свое возмущение он высказал на странице в Facebook. "314 депутатов решили просто наплевать на пенсионеров Донбасса?" – спросил он.

"Людей, у которых десятки лет стажа. Людей, которые всю свою трудовую жизнь платили налоги в казну государства Украина. Люди Донбасса – это люди труда", – продолжил Сивохо.

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Он отметил, что многие из них рисковали собственной жизнью, ежедневно спускаясь под землю, работали на горячих и вредных производствах.

"Горняки, металлурги, медики, учителя… Они заработали право получать пенсию!" – добавил Сивохо, призвав "слуг народа" опомниться.

Сивохо раскритиковал Раду за решение о пенсиях для Донбасса

Сивохо раскритиковал Раду за решение о пенсиях для Донбасса

Коллаж

Пост собрал много полярных комментариев. Одни пользователи поддержали возмущение Сивохо, другие заявили, что депутаты поступили правильно.

"Сергей Анатольевич, "верх цинизма" – это писать тексты вот такими довоенными штампами. Люди не-Донбасса стало быть, не люди труда? Ещё про порожняк вспомните. Меняйте копирайтера", – написал один из комментаторов.

Комментарии к посту

Комментарии к посту

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Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

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Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети разгорелся спор вокруг совместного визита Сергея Сивохо и бывшего члена фракции Партии регионов, депутата Верховной Рады VIII созыва от "Оппозиционного блока" Татьяны Бахтеевой на Донбасс.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Пенсия в Украине
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
Теги
политика Верховная Рада Украины Партия Слуга народа СНБО пенсии ОРДЛО Новости Донбасса
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Santi Amonito
Santi Amonito
Тот кто в Украине - тот пенсии и получает. За ватников лугандоновского гулага отвечает оккупант - эрэфия. А этот сцывохо - зеленая навозная муха, - типичный ватный гандон. Он еще не понял, что он никто и звать его никак?...
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
сивоха дивный,редкостный долбо.б.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
закрн суров ! но он ЗАКОН ! Женевская конвенция . Статья 55 Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны." - яки питання ???
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