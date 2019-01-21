''Вспоминаю отца'': Гриценко рассказал, как должна работать власть в Украине

Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко на примере своего отца рассказал, как должна работать власть в Украине.

"Когда я думаю о том, как должна работать власть, президент, правительство, я вижу перед собой отца — Гриценко Степана Демьяновича, его уже нет, к сожалению", — сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Гриценко поведал, что видел отца не часто, так как у него была рабочая профессия и он работал в три смены.

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Анатолий Гриценко Скрин видео

"Мы еще спали, а он раньше всех вставал, наносил воду, выносил золу, разжигал печку, плиту, расчищал снег, чтобы мы могли идти в школу. А мы просыпались — было тепло и уютно, было уверенно и надежно. Так люди должны себя чувствовать в стране", — сказал политик.

Он также добавил, что Степан Демьянович не воспитывал ни его, ни брата навязчиво, принудительно.

"А своим примером показывал, как надо честно работать, держать слово. Он умел быть суровым, даже жестким, но мы знали: если это так — значит так, нет — нет. Это было просто и справедливо", — поделился воспоминаниями бывший министр обороны. Он подчеркнул, что именно так власть должна заботиться о населении.

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