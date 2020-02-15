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15 февраля • обновлено в 21:38
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Всплыло эксклюзивное видео закулисной подготовки Зеленского в Мюнхене

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В сети появилось видео закулисной подготовки президента Украины Владимира Зеленского перед выступлением на конференции по безопасности в Мюнхене (Германия).

Ролик опубликовал журналист Валерий Калныш, который присутствовал на мероприятии, в Telegram-канале "Черная лампа" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца). Он был снят за несколько минут до выступления украинского лидера.

На кадрах видно, что Зеленский приветствовал всех, кто подходил к нему здороваться. Также было видно его пресс-секретаря Юлию Мендель, министра внутренних дел Арсена Авакова, главу СБУ Ивана Баканова.

Всплыло эксклюзивное видео закулисной подготовки Зеленского в Мюнхене

Кроме того, на кадрах заметно, что президент был в хорошем расположении духа – он смеялся и шутил.

Всплыло эксклюзивное видео закулисной подготовки Зеленского в Мюнхене
Всплыло эксклюзивное видео закулисной подготовки Зеленского в Мюнхене

Как сообщал OBOZREVATEL, во время беседы с модератором с президентом Украины произошел конфуз.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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