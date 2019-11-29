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30 ноября • обновлено в 11:13
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Штраф, судимость и долги по алиментам: всплыли скандальные детали о "слуге народа" Богданце

27.4т
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Помимо судимости за драку на дороге, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец также имеет непогашенный штраф за нарушение ПДД и длительное время не выплачивал алименты на ребенка бывшей супруге.

Как удалось узнать OBOZREVATEL, штраф скандальный парламентарий не погасил до сих пор, а задолженность по алиментам все же закрыл, но только после длительных судебных разбирательств.

Андрей Богданец

Андрей Богданец

ТСН

Так, его бывшей жене Марине Богданец пришлось дважды подавать иск против злостного неплательщика. Согласно данным в Реестре судебных решений Украины, этот вопрос решался еще в 2016 году.

Примечательно, что несмотря на долги по алиментам, у Богданца нашлись колоссальные средства на финансирование выборов для своей партии. Так, он внес в "казну" политсилы порядка 300 тыс. гривен.

Разбирательства с Богданцом из-за алиментов

Разбирательства с Богданцом из-за алиментов

Скриншот страницы

Ведомости о штрафе Богданца за нарушение ПДД

Ведомости о штрафе Богданца за нарушение ПДД

Скриншот страницы

Разбирательства с Богданцом из-за алиментов

Разбирательства с Богданцом из-за алиментов

Скриншот страницы

Финансирование Богданцом выборов

Финансирование Богданцом выборов

Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • народный депутат восьмого созыва от РПЛ Игорь Мосийчук рассказал, что Богданец был приговорен к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год.

  • Согласно приговору суда, Богданца осудили за драку, в результате которой потерпевший получил телесные повреждения и был вынужден лечиться.

  • Позже сам Богданец признался в своей судимости. Нардеп рассказал, что инцидент произошел в 2015 году, когда он находился в отпуске. Тогда он добровольцем участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Сич".

  • По словам парламентария, он избил мужчину за то, что тот якобы чуть не спровоцировал аварию на дороге и плюнул ему в лицо.

  • Напомним, ранее Украину всколыхнули несколько жутких случаев, в результате которых человек погибал из-за одного удара в голову.

  • Так, в Виннице полицейский якобы предложил гражданину быть понятым при изъятии боеприпасов, а когда получил отказ, то ударил мужчину кулаком в лицо. От удара потерпевший упал и ударился головой об асфальт, в результате чего скончался в больнице.

  • В ночь на 23 ноября в Киеве (микрорайон Нивки) мужчину также убили одним ударом в голову возле одного из пабов.

  • Похожий случай произошел в апреле в киевском супермаркете. Между мужчинами в очереди возник конфликт и один из них убил другого ударом в голову.

  • А 2 января на территории ЖК "Французский квартал" в Киеве боксер Петр Очеретяный таким же образом убил своего оппонента в перепалке одним ударом в голову. Погибший Василий Хмелюк оказался сотрудником Управления госохраны.

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Андрей Богданец
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
К насильнику, еще и злостный неплательщик добавился. Серпентарий какой то, а не фракция
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Молодец мужик . Надо ставить алчных баб на место. Хотела ребенка ? Воспитывай!
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