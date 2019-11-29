Штраф, судимость и долги по алиментам: всплыли скандальные детали о "слуге народа" Богданце

Помимо судимости за драку на дороге, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец также имеет непогашенный штраф за нарушение ПДД и длительное время не выплачивал алименты на ребенка бывшей супруге.

Как удалось узнать OBOZREVATEL, штраф скандальный парламентарий не погасил до сих пор, а задолженность по алиментам все же закрыл, но только после длительных судебных разбирательств.

Андрей Богданец ТСН

Так, его бывшей жене Марине Богданец пришлось дважды подавать иск против злостного неплательщика. Согласно данным в Реестре судебных решений Украины, этот вопрос решался еще в 2016 году.

Примечательно, что несмотря на долги по алиментам, у Богданца нашлись колоссальные средства на финансирование выборов для своей партии. Так, он внес в "казну" политсилы порядка 300 тыс. гривен.

Разбирательства с Богданцом из-за алиментов Скриншот страницы

Ведомости о штрафе Богданца за нарушение ПДД Скриншот страницы

Разбирательства с Богданцом из-за алиментов Скриншот страницы

Финансирование Богданцом выборов Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL:

народный депутат восьмого созыва от РПЛ Игорь Мосийчук рассказал, что Богданец был приговорен к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год.

Согласно приговору суда, Богданца осудили за драку, в результате которой потерпевший получил телесные повреждения и был вынужден лечиться.

Позже сам Богданец признался в своей судимости. Нардеп рассказал, что инцидент произошел в 2015 году, когда он находился в отпуске. Тогда он добровольцем участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Сич".

По словам парламентария, он избил мужчину за то, что тот якобы чуть не спровоцировал аварию на дороге и плюнул ему в лицо.

Напомним, ранее Украину всколыхнули несколько жутких случаев, в результате которых человек погибал из-за одного удара в голову.

Так, в Виннице полицейский якобы предложил гражданину быть понятым при изъятии боеприпасов, а когда получил отказ, то ударил мужчину кулаком в лицо. От удара потерпевший упал и ударился головой об асфальт, в результате чего скончался в больнице.

В ночь на 23 ноября в Киеве (микрорайон Нивки) мужчину также убили одним ударом в голову возле одного из пабов.

Похожий случай произошел в апреле в киевском супермаркете. Между мужчинами в очереди возник конфликт и один из них убил другого ударом в голову.

А 2 января на территории ЖК "Французский квартал" в Киеве боксер Петр Очеретяный таким же образом убил своего оппонента в перепалке одним ударом в голову. Погибший Василий Хмелюк оказался сотрудником Управления госохраны.

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