Договорняки по "формуле Штайнмайера": всплыли скандальные детали "нормандской встречи"

Участники "нормандского саммита" в лице лидеров Украины, России, Франции и Германии могут подписать по его итогам 9 декабря рамочный документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

В нем якобы будут изложены шаги для политического урегулирования на территории временно оккупированного Донбасса. Об этом сообщил информированный источник, сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на российский "Интерфакс".

"Подготовлен и согласован проект документа, который может быть предложен главам государств для подписания по итогам саммита. Он носит рамочный характер и содержит перечень последующих шагов урегулирования под эгидой "нормандского формата" в русле Минского комплекса мер как основы мирного процесса", – сказал собеседник.

По его словам, на встрече президенты четырех стран якобы выразят приверженность политическому пути урегулирования конфликта посредством Минского комплекса мер.

"При этом за основу будет взята так называемая "формула Штайнмайера", которую согласовала ранее Контактная группа. Предполагается комплекс шагов по ее дальнейшей имплементации сторонами с тем, чтобы запустить в регионе политический процесс путем проведения местных выборов под международным контролем после предоставления отдельным районам Донбасса особого статуса с перспективой его дальнейшего закрепления на постоянной основе после публикации отчета о проведении выборов БДИПЧ ОБСЕ", – говорит источник.

"Нормандская четверка" ТСН

В то же время, по словам информатора, документ не содержит конкретных шагов в части немедленной передачи Киеву контроля над участком границы на Донбассе.

Источник скептически отнесся к прогнозам возможности полноценной двусторонней встречи лидеров России и Украины на полях саммита. "Возможно, что называется, "на ногах" что-то и произойдет. Но я сильно сомневаюсь в возможности полноформатного двустороннего диалога (России и Украины) на полях саммита. Повестка такого рода диалога пока видится нечеткой", – полагает он.

Однако, добавил источник, саммит может стать стимулом форсирования гуманитарных процессов на Донбассе, среди которых – обмен пленными по формуле "всех на всех".

"Саммит здесь может стать неким драйвером. Таким образом, может быть предпринята попытка осуществить обмен до конца года, уже в декабре в привязке к встрече. Однако окончательно этот вопрос все еще не решен, проходит стадию обсуждений", – сказал осведомленный источник.

Что касается Минского формата, то он на "нормандской встрече" пересматриваться не будет, утверждает информатор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

изначально СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" 24 или 26 ноября.

В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.

15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

В Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. В рамках подготовки к нему у президента России Владимира Путина на 18 ноября намечен телефонный разговор, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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