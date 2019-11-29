"Назначала министра по его просьбе": всплыла скандальная связь между Тимошенко и беглым Онищенко

Народный депутат Украины, лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко якобы имеет давние связи с одиозным нардепом-беглецом Александром Онищенко.

Об этом на своем Telegram-канале написал народный депутат восьмого созыва Сергей Лещенко. По его утверждению, в своем время Онищенко даже называли спонсором Тимошенко.

"Она все отрицала, но потом включала в список брата возлюбленной Онищенко и назначала министра по его просьбе. Уже мало кто помнит, что Юлия Тимошенко называла уголовное дело НАБУ против Онищенко переделом бизнеса", – пишет Лещенко.

Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что 27 ноября Онищенко поздравил Тимошенко с днем рождения.

"Надеюсь, скоро будет повод повидаться на Родине – Онищенко взял обязательства вернуться в Украину до конца года", – резюмировал Лещенко.

Онищенко и Тимошенко Telegram-канал "Лещенко тут"

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее президент Украины Владимир Зеленский устроил ссору с Тимошенко в сети. Спор разгорелся из-за выступления лидера "Батьківщини" на телеканале ICTV, в котором она заявила, что переходит в оппозицию.

Вскоре президент выступил с официальным заявлением в Telegram-канале о том, что Тимошенко хотела поставить свои кадры на самые "злачные места".

Не смогла промолчать в ответ и Тимошенко, потроллив главу государства. Политик припомнила Зеленскому его известное выступление с пианино в эфире "Вечернего квартала".

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