Всплыла переписка "слуг" о продаже квот на местных выборах. Фото

Нардепы из фракции "Слуга народа" высказывают недовольство формированием списков на местные выборы и говорят, что "гарантированные квоты" уже проданы.

Об этом можно судить по переписке в депутатском чате "Мажоры СН", снимки которой опубликовал Цензор.нет. Фотограф издания подсмотрел сообщения на телефоне нардепа от “Слуги народа” Сергея Литвиненко во время заседания Верховной Рады 3 сентября.

Так нардеп от "Слуги народа" Игорь Фрис переслал в чат сообщение народного депутата от "Батьківщини" Алены Шкрум: "Зеленский предлагает сохранить на должностях всех лиц, назначенных "временно" без конкурса на государственную службу во время карантина".

Сообщение от Алены Шкрум. Цензор.нет

Далее нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко сообщил, что он теперь числится "врагом" из-за предложений по формированию списков на местные выборы.

Шевченко написал, что числится "врагом". Цензор.нет

Его коллега по фракции Сергей Нагорняк в ответ предложил провести отдельную встречу президента Владимира Зеленского и мажоритарщиков от “Слуги народа”, чтобы "поговорить честно".

Нагорняк предложил "поговорить честно". Цензор.нет

Нардеп от “Слуги народа” Мария Мезенцева поинтересовалась: "А где наша квота гарантированная?".

Мезенцева поинтересовалась "гарантированной квотой". Цензор.нет

На это Нагорняк ответил ей: "Маша, она уже продана. Как только назначили кураторов, местные князьки с баблом поехали к ним за флагами".

Нагорняк также переслал в чат другое сообщение: "Пока сработали два метода – идти шептаться в ОПУ и выходить с публичным заявлением".

Нагорняк написал, что "квота продана". Цензор.нет

На это абонент "ДеАндрТерноп" (Богданец Андрей избран от "Слуги народа" по 163-му округу в Тернопольской области) ответил, что хоть и квота гарантированная, но пересматривается руководителем областной ячейки.

"У нас больше 100 мажоров. Каждый неудовлетворен. Неужели мы не можем объединится для достижения общей цели?" – добавил он.

Недовольные депутаты хотят объединиться. Цензор.нет

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Слуга народа" определила кураторов, которые будут готовить кандидатов в регионах к местным выборам и отвечать за конечный результат. Список якобы утверждался президентом Украині Владимиром Зеленским.