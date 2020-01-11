"Крышует" игорный бизнес: всплыла новая скандальная запись с "Юзиком"

В сеть слили новую запись прослушки народного депутата от "Слуги народа" Юрия Корявченкова ("Юзика"), которая подтверждает, что он "крышует" игорный бизнес в Кривом Роге, несмотря на его запрет.

Аудиофайл появился на Telegram-канале Темный Рыцарь. Как утверждает автор инсайда, запись сделана в ресторане "Околица", в котором "Юзик" постоянно проводит бизнес-встречи (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

"Юзик", как там, кстати, залы в Кривом Роге – закрылись или продолжают носить тебе долю малую через м*соров? Ты же всем рассказывал, как построил местного начальника полиции, и теперь все решается только через тебя. Почем берешь с каждого зала, аааааа? Если вдруг вы уже забыли про визит "Юзика" в криворожский ресторан "Околица", – пишет Темный Рыцарь.

Юрий Корявченков ("Юзик")

В ролике Корявченков отдает такое распоряжение: "Ты правильно сказал сейчас за лотерею. Ты работай по них. И пускай тебе кто-то предъявит предъяву. Пускай тебе предъяву прокуратура кинет, ГБР, пускай они скажут, что ты что-то незаконно делаешь. Делай это по моей команде. А мы посмотрим".

После этого еще один собеседник дает понять, что к схемам с нелегальным игровым бизнесом причастен и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Давид Арахамия ответит вам на любой вопрос по игровому бизнесу. Человек в нашей структуре Верховной Рады, уважаемый человек", – говорит один из участников встречи с "Юзиком".

Примечательно, что на файле слышны и намеки на угрозы тем, кто захочет развалить схему. Так, мужской голос предупреждает, что "кто будет из прокурорских мешать, будем вносить в ЕРДР".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!