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18 октября • обновлено в 16:21
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Всплыл скандальный нюанс о следователе ГБР, который ведет "дела Порошенко"

2.3т Читать материал на украинском

Следователь ГБР Олег Корецкий, который ведет "дела Порошенко", близко связан с народным депутатом Игорем Палицей, соратником бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сообщают журналисты программы расследований "Спостерігач" на "5 канале". Они выяснили, что Корецкий руководил прокуратурой Волынской области во время, когда Палица возглавлял областной совет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Жена Олега Корецкого – Виктория – судья Киверцовского суда Волыни, известная тем, что отстранила от производства по делу о прослушивании народных депутатов следователей прокуратуры и СБУ.

Олег Корецкий

Олег Корецкий

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Правоохранители подозревали в незаконных действиях членов полумиллитарной организации "Варта порядка", которую финансировал Игорь Палица.

Как писал OBOZREVATEL, адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко, управляющий партнер Адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань заявил, что директор ГБР Романа Трубу допросят в суде из-за нападения на Порошенко у здания ГБР.

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Персона
Петр Порошенко
Тег
Государственное Бюро Расследований
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Журналисты на 5-м канале ? Ну-ка напомните, кому принадлежит 5-й канал ? Ну и что Корецкий руководил прокуратурой Волынской области. А Порошенко 5 лет президентом был, кто мне назовёт хоть одно выполненное обещание ? А скандалов с домами в Испании и с сынулей было не мало !
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