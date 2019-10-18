Всплыл скандальный нюанс о следователе ГБР, который ведет "дела Порошенко"

Следователь ГБР Олег Корецкий, который ведет "дела Порошенко", близко связан с народным депутатом Игорем Палицей, соратником бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сообщают журналисты программы расследований "Спостерігач" на "5 канале". Они выяснили, что Корецкий руководил прокуратурой Волынской области во время, когда Палица возглавлял областной совет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Жена Олега Корецкого – Виктория – судья Киверцовского суда Волыни, известная тем, что отстранила от производства по делу о прослушивании народных депутатов следователей прокуратуры и СБУ.

Олег Корецкий

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Правоохранители подозревали в незаконных действиях членов полумиллитарной организации "Варта порядка", которую финансировал Игорь Палица.

Как писал OBOZREVATEL, адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко, управляющий партнер Адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань заявил, что директор ГБР Романа Трубу допросят в суде из-за нападения на Порошенко у здания ГБР.

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