Всплыл скандальный нюанс о переговорах Зеленского с Трампом

Во время разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, присутствовал советник вице-президента США Майка Пенса.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники. По его данным, в течение нескольких часов у вице-президента должен был бы быть доступ к стенограмме разговора.

В СМИ заявили, что Трамп использовал Пенса в попытках надавить на Зеленского. Так глава США якобы запретил Пенсу посещать инаугурацию Зеленского. Также Трамп через Пенса сообщил Зеленскому, что помощь США все еще задерживается.

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При этом близкие к Пенсу источники газеты заявили, что тот не был в курсе намерений Трампа надавить на Зеленского ради компромата о бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне.

Дональд Трамп и Майк Пенс DW

Как сообщал OBOZREVATEL, во время скандального телефонного разговора главы США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского присутствовал также госсекретарь США Майк Помпео.

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