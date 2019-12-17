Всплыл скандальный факт о Найеме в руководстве "Укроборонпрома"

Народный депутат Украины восьмого созыва Игорь Мосийчук заявил, что СБУ не давало доступа к государственной тайне заместителю гендиректора госконцерна "Укроборонпром" Мустафе Найему.

Кроме того, ведомство не проводило в отношении него никакой необходимой спецпроверки, написал бывший политик на своем Telegram-канале.

"Это свидетельствует о том, что агенты иностранного влияния, гражданин Литвы Айварас Абромавичус и его заместитель Мустафа Найем во время войны управляют оборонным государственным концерном и по сути его уничтожают, а СБУ просто закрывает на это глаза. Во всем мире это квалифицируется как государственная измена, а у нас за такое платят зарплату больше 300 000 грн", – возмутился Мосийчук.

Мустафа Найем Telegram-канал Игоря Мосийчука

Как сообщал OBOZREVATEL:

Найем лично рассказал о новой должности в "Укроборонпроме" в день годовщины Майдана – 21 ноября.

Уже будучи замгендиректора "Укроборонпрома" он заявил, что Украина выигрывает позиции у России на внешних рынках вооружения и продолжает достойную конкуренцию.

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