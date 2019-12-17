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17 декабря • обновлено в 11:18
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Всплыл скандальный факт о Найеме в руководстве "Укроборонпрома"

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Народный депутат Украины восьмого созыва Игорь Мосийчук заявил, что СБУ не давало доступа к государственной тайне заместителю гендиректора госконцерна "Укроборонпром" Мустафе Найему.

Кроме того, ведомство не проводило в отношении него никакой необходимой спецпроверки, написал бывший политик на своем Telegram-канале.

"Это свидетельствует о том, что агенты иностранного влияния, гражданин Литвы Айварас Абромавичус и его заместитель Мустафа Найем во время войны управляют оборонным государственным концерном и по сути его уничтожают, а СБУ просто закрывает на это глаза. Во всем мире это квалифицируется как государственная измена, а у нас за такое платят зарплату больше 300 000 грн", – возмутился Мосийчук.

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Мустафа Найем

Мустафа Найем

Telegram-канал Игоря Мосийчука

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Мустафа Найем Игорь Мосийчук
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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Исаев Максим
Исаев Максим
Люстрировать негодяя!
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Mega Death
Mega Death
И эти хуторяне мечтают об экономически развитой Украине? )))
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