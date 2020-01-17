Был в кабинете Зеленского: всплыл новый факт о скандальных записях Гончарука

В то время, когда записи разговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука с другими министрами и руководством НБУ слили в сеть, он как раз находился в кабинете президента Владимира Зеленского.
Об этом "Буквам" рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. "Он в это время был у президента, правда, по другому поводу. Как проходило общение после обнародования – я не знаю. К тому времени я покинул встречу", – отметил народный депутат.
При этом ни Арахамия, ни его заместитель Александр Корниенко не увидели никаких скандальных моментов в словах Гончарука из нашумевших записей.
Гончарук и Зеленский
"Правительство работает. И увольнять его по причине каких-то пленок, кем-то нарезанных, не считаю нужным", – отметил лидер фракции "Слуга народа".
"Что касается содержания разговоров – я не говорю об их аутентичности, я не могу утверждать – но само содержание касается обсуждения в принципе неплохих вещей: экономической ситуации, как с ней справиться, как выйти на те позитивные показатели, о которых говорило правительство. Они же не обсуждали какие-то назначения за деньги или взятки. Там обсуждаются какие-то экономические вещи. Это одна сторона", – считает Корниенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждался курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.
В разговоре Гончарук нелестно отзывался о президенте, а также дал понять, что у власти нет видения экономического курса страны.
Позже в интернете оказалась и вторая часть разговора. В нем якобы премьер говорит, что замедление экономического роста создает у президента ощущение неконтролируемости ситуации.
Со временем была обнародована третья запись с разговором Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Национального банка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.
В беседе обсуждали ревальвацию гривни до 20 грн/$ и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение: "А давайте будем что-то производить!".
Как выяснили журналисты, разговор мог быть записан на встрече в формате "на кофе", состоявшейся 16 декабря 2019 года.
В СМИ тем временем начали появляться данные якобы о скором уходе Гончарука. Отмечается, что премьер уже мог написать заявление об отставке, которое подпишут "с минуты на минуту".
Однако вскоре появилось официальное опровержение Кабмина.
Сам Гончарук не подтвердил и не опроверг, что голос на записях принадлежит ему. Вместо этого премьер заявил о целенаправленной кампании против правительства.
В итоге он подал заявление об отставке, чтобы не подрывать доверие к президенту Зеленскому.
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