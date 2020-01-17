Был в кабинете Зеленского: всплыл новый факт о скандальных записях Гончарука

В то время, когда записи разговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука с другими министрами и руководством НБУ слили в сеть, он как раз находился в кабинете президента Владимира Зеленского.

Об этом "Буквам" рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. "Он в это время был у президента, правда, по другому поводу. Как проходило общение после обнародования – я не знаю. К тому времени я покинул встречу", – отметил народный депутат.

При этом ни Арахамия, ни его заместитель Александр Корниенко не увидели никаких скандальных моментов в словах Гончарука из нашумевших записей.

Гончарук и Зеленский

"Правительство работает. И увольнять его по причине каких-то пленок, кем-то нарезанных, не считаю нужным", – отметил лидер фракции "Слуга народа".

"Что касается содержания разговоров – я не говорю об их аутентичности, я не могу утверждать – но само содержание касается обсуждения в принципе неплохих вещей: экономической ситуации, как с ней справиться, как выйти на те позитивные показатели, о которых говорило правительство. Они же не обсуждали какие-то назначения за деньги или взятки. Там обсуждаются какие-то экономические вещи. Это одна сторона", – считает Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал