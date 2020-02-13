"Всем молчать!" В сети всплыл скандальный документ о запрете критики Зеленского в ВСУ

В сети появилось фото якобы документа с распоряжением о запрете критиковать власть воинам Вооруженных сил Украины.
Его опубликовал на своей странице в Facebook ветеран АТО Алексей Петров, отметив, что в армию возвращаются советские методы цензуры.
"Судя по всему, кто-то надул щеки и решил вопрос кардинально. По-советски. "Всем молчать! Раз, два!". Вот такое интересное творение совкового замполитовского агитпрома вынесло прибоем телеграмм-каналов. Что мешает бойцу завести анонимный аккаунт?" – задался вопросом участник российско-украинской войны.
ВСУ запретят критиковать Зеленского
В частности, в скандальном приказе речь идет о запрете военным высказывать свое негативное мнение о представителях власти даже вне службы.
"Провести разъяснение со 100% личного состава по поводу воздержания от оценочных высказываний (комментариев, выступлений, сообщений), обсуждений (в том числе с помощью интернет-ресурсов, СМИ) о действиях высшего военно-политического руководства страны, руководителей (начальников) всех уровней", – говорится в документе, опубликованном Петровым.
Документ о запрете критики власти в ВСУ
Facebook Алексея Петрова
В комментариях под постом украинцы выразили недоумение из-за столь странной инициативы и недовольство проявлениями диктатуры.
"Образец замполитного мышления, прям хоть сразу в Париж, в Палату мер и весов", "Получили", "Иначе вызовут на партсобрание ? Куда мы катимся", "Почему я не удивлен?", "Кабинетные лизоблюды изрыгнули очередную "вказявку", – возмущаются люди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее офицеру ВСУ, майору Роману Ковалеву объявили строгий выговор за пост с критикой в адрес президента Владимира Зеленского.
После этого он решил обратиться в суд, заявив, что его ограничивают в правах и свободах как гражданина.
Вскоре офицер рассказал, что после разгоревшегося скандала командование Сухопутных войск ВСУ усилило на него давление.
Кроме того, он опубликовал документ, согласно которому военнослужащим в Украине хотят ограничить доступ к социальным сетям.
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