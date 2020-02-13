"Всем молчать!" В сети всплыл скандальный документ о запрете критики Зеленского в ВСУ

В сети появилось фото якобы документа с распоряжением о запрете критиковать власть воинам Вооруженных сил Украины.

Его опубликовал на своей странице в Facebook ветеран АТО Алексей Петров, отметив, что в армию возвращаются советские методы цензуры.

"Судя по всему, кто-то надул щеки и решил вопрос кардинально. По-советски. "Всем молчать! Раз, два!". Вот такое интересное творение совкового замполитовского агитпрома вынесло прибоем телеграмм-каналов. Что мешает бойцу завести анонимный аккаунт?" – задался вопросом участник российско-украинской войны.

ВСУ запретят критиковать Зеленского

В частности, в скандальном приказе речь идет о запрете военным высказывать свое негативное мнение о представителях власти даже вне службы.

"Провести разъяснение со 100% личного состава по поводу воздержания от оценочных высказываний (комментариев, выступлений, сообщений), обсуждений (в том числе с помощью интернет-ресурсов, СМИ) о действиях высшего военно-политического руководства страны, руководителей (начальников) всех уровней", – говорится в документе, опубликованном Петровым.

Документ о запрете критики власти в ВСУ Facebook Алексея Петрова

В комментариях под постом украинцы выразили недоумение из-за столь странной инициативы и недовольство проявлениями диктатуры.

"Образец замполитного мышления, прям хоть сразу в Париж, в Палату мер и весов", "Получили", "Иначе вызовут на партсобрание ? Куда мы катимся", "Почему я не удивлен?", "Кабинетные лизоблюды изрыгнули очередную "вказявку", – возмущаются люди.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее офицеру ВСУ, майору Роману Ковалеву объявили строгий выговор за пост с критикой в адрес президента Владимира Зеленского.

После этого он решил обратиться в суд, заявив, что его ограничивают в правах и свободах как гражданина.

Вскоре офицер рассказал, что после разгоревшегося скандала командование Сухопутных войск ВСУ усилило на него давление.

Кроме того, он опубликовал документ, согласно которому военнослужащим в Украине хотят ограничить доступ к социальным сетям.

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