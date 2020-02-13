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13 февраля • обновлено в 16:23
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"Всем молчать!" В сети всплыл скандальный документ о запрете критики Зеленского в ВСУ

3.9т
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В сети появилось фото якобы документа с распоряжением о запрете критиковать власть воинам Вооруженных сил Украины.

Его опубликовал на своей странице в Facebook ветеран АТО Алексей Петров, отметив, что в армию возвращаются советские методы цензуры.

"Судя по всему, кто-то надул щеки и решил вопрос кардинально. По-советски. "Всем молчать! Раз, два!". Вот такое интересное творение совкового замполитовского агитпрома вынесло прибоем телеграмм-каналов. Что мешает бойцу завести анонимный аккаунт?" – задался вопросом участник российско-украинской войны.

ВСУ запретят критиковать Зеленского

ВСУ запретят критиковать Зеленского

В частности, в скандальном приказе речь идет о запрете военным высказывать свое негативное мнение о представителях власти даже вне службы.

"Провести разъяснение со 100% личного состава по поводу воздержания от оценочных высказываний (комментариев, выступлений, сообщений), обсуждений (в том числе с помощью интернет-ресурсов, СМИ) о действиях высшего военно-политического руководства страны, руководителей (начальников) всех уровней", – говорится в документе, опубликованном Петровым.

Документ о запрете критики власти в ВСУ

Документ о запрете критики власти в ВСУ

Facebook Алексея Петрова

В комментариях под постом украинцы выразили недоумение из-за столь странной инициативы и недовольство проявлениями диктатуры.

"Образец замполитного мышления, прям хоть сразу в Париж, в Палату мер и весов", "Получили", "Иначе вызовут на партсобрание ? Куда мы катимся", "Почему я не удивлен?", "Кабинетные лизоблюды изрыгнули очередную "вказявку", – возмущаются люди.

"Всем молчать!" Всплыл документ о запрете критики Зеленского в ВСУ

"Всем молчать!" Всплыл документ о запрете критики Зеленского в ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Владимир Зеленский
Тег
Вооруженные силы Украины
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Комментарии
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Фейк. Глупый кацaпский фейк. Эти идиоты даже подобный бред слепили с себя. Именно так на росее в армии обстоят дела. Вот скот росейский и решил, шо можно просто фамилию поменять - и будет типа в Украине. Вот это и есть росейский, безмозглый и бездарный троллинг.
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1
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Салгалов Сергей
Салгалов Сергей
Зеленский сыкло, клоун одним словом.
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Кудаш Ирина
Кудаш Ирина
Какие-то интриги, проблемы в мире, все как бы само собою происходит, хотя понятно что это все только игра денег и большой театр! И всегда надо смотреть глубже на эти происшествия, точнее кому они выгодны – тот и заказчик цирка. А ЛЮБОВЬ с которой создан этот мир неизменна, читайте библию и все Вам станет понятно. Пойду куплю натуральной косметикой от https://pl-cosmetics.com/ , спасибо ребятам за честный продукт. Всем людям хорошего дня и приятного настроения! P.S Не забывайте что все мы здесь братья и сестры!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кудаш Ирина, иди наФуй, сестра!
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