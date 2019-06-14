Вслед за тарифами: у Зеленского превратили в шутку еще одно обещание

Заместитель главы Администрации президента Украины Юрий Костюк, который был сценаристом сериала "Слуга народа", заявил, что Владимир Зеленский не может себе позволить ездить на велосипеде, как это делал главный герой фильма.

По его словам, сейчас для этого совершенно неподходящая ситуация, да и вообще президент на велосипеде – это просто символ. О такой позиции Костюк рассказал в комментарии "Громадському".

"Мы понимаем, что сейчас у нас не та ситуация в стране, когда президент может себе позволить ездить на велосипеде. Но это такая мечта, символ того, что и президент, и любые другие политики должны быть простыми, ближе к народу. Не обязательно для этого ездить маршруткой каждый день. В кино это просто послание, должна меняться философия. Этим мы попали в ожидания людей", – считает Костюк.

"Нельзя говорить, что мы обманули людей красивой картинкой в ​​фильме. Неправильно думать, что народ глуп. На самом деле люди очень умные, они очень хорошо чувствуют фальшь. Любой мог снять сериал о политике, и были попытки, но они не имели такого эффекта", – добавил он.

Также Костюк подчеркнул, что не считает сериал "Слуга народа" политтехнологией, однако признал, что он сильно повлиял на итоги выборов в Украине.

Владимир Зеленский

"С точки зрения политтехнологий, мы никогда не закладывали туда политическую технологию. Когда выходил сериал в 2015 году, никто не думал, что Владимир Зеленский станет президентом, и сериал делался не для этого. В этом я могу полностью вас заверить", – сказал замглавы Администрации президента.

В то же время он согласился с тем, что фильм оказал колоссальное влияние на результаты голосования украинцев.

"Глупо отрицать, говорить, что сериал не сыграл никакой роли. Конечно сыграл. Это способ донести до людей свое видение государства. Даже не столько в стратегическом плане, сколько в плане того, как должны вести себя государственные служащие. Это больше о ценностях, не о решении задач в экономике, медицине, инфраструктуре. Это о ментальных ценностях: дружбе, порядочности и честности людей, которые, возможно, во многих вещах не разбираются. Но по крайней мере они честные и у них есть шанс, что-то изменится. Просто потому, что у них нет изначально задачи личного обогащения. В принципе, была история об этом", – сказал Костюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов для украинцев, и это была просто шутка.

Позднее Герус извинился за свои слова. Он назвал их "неудачной фразой" и оправдался тем, что якобы имеет недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами.

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