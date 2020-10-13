Опрос Зеленского напомнил украинцам незаконный референдум

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в день местных выборов 25 октября также будет проведен всенародный опрос, вызвал возмущение среди украинцев.

Известные политики, общественные деятели и простые граждане увидели в этой инициативе признаки незаконности и даже отсылки к нелегитимному референдуму. Своим мнением люди поделились на Telegram-каналах и в Facebook. OBOZREVATEL подготовил подборку реакций на неоднозначный анонс главы государства.

Так, народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает, что Зеленский задумал референдум, но не озвучил это напрямую.

"Президент ошарашил новой "креативной" идеей: в день выборов провести еще и всенародный опрос из "5 важных вопросов". Каких именно, пока не сообщают, от чего ситуация становится еще хуже. Господин Зеленский, у меня по этому поводу есть 5 важных вопросов к вам: что это вообще такое, кто это все придумал, с какой целью? Вы понимаете, что это незаконно? Что вы собрались этим "референдумом" легализировать?" – возмутился политик.

Гончаренко также добавил, что имитация "народовластия" и "референдумов" – не зря любимая тема Кремля. Что касается настоящего "мнения народа", то его, уверен нардеп, никто спрашивать не будет.

"Таким образом просто пытаются продвинуть идею, на которую никогда не согласится парламент. Легализация боевиков? Вступление Украины в ОДКБ? Пожизненное президентство Зеленского? Там может быть все что угодно, потому что этот вопрос никак не регулируется пока, но видимость народной поддержки будет обеспечена", – подытожил он.

Аналогичное мнение озвучил и политтехнолог Тарас Березовец, который назвал обещанный опрос всего лишь предвыборной технологией.

"Ему мало было незаконного роспуска Рады 8-го созыва и вмешательства в работу антикоррупционных органов. Ему мало было доведения до отставки независимого главы Нацбанка и переезда в госрезиденцию, которую он собирался продать. Ему мало было распила антикоронавирусного фонда в интересах его дружков. Ему мало было преследования оппозиции и волонтеров по надуманным обвинениям. Ему мало было давления на независимые телеканалы", – возмутился Березовец.

Теперь же, акцентировал внимание эксперт, президент хочет за 12 дней до выборов провести не прописанный ни в одном законе "опрос" по 5 вопросам, которые еще даже не сформулированы.

"Опрос", где он хочет задать 5 вопросов, которые нужны ему в виде технологии, чтобы попытаться предотвратить неминуемое фиаско его партии на местных выборах, которые обнулят его легитимность. И после этого он хочет, чтобы его считали президентом страны, а не человеком, который последовательно разрушает все государственные институты?!" – подытожил Березовец.

В свою очередь нардеп 8 созыва Борислав Береза предположил, что к инициативе главы государства может быть причастна Москва.

"Что-то подсказывает мне, что он хочет задать те вопросы, которые написали в Кремле и передали через Ермака. Пусть спрашивает. И заодно узнает у беглого, но легитимного любителя страусов, как быстрее всего добраться до Ростова. Потому что может скоро понадобиться", – отметил политик.

А журналист Валерий Калныш возмутился использование в видеообращении президента слоганов партии "Слуга народа", что является практически нескрываемой агитацией.

"Итак, Владимир Зеленский решил наплевать на закон и напрямую агитировать за свою партию. Да, он не произносит название этой партии, но говорит ее лозунгами. И врет. И это весьма оскорбляет. И когда тебя, а заодно и остальных, держат за идиота, это оскорбляет. Когда незнакомый человек тебе "тыкает" оскорбляет тоже", – написал он.

"Вопрос к тем, кто смотрел сериал "Слуга народа". Я так понимаю, что сегодня показали первую серию нового сезона?" – задался вопросом директор Института мировой политики Евгений Магда.

Обычные пользователи соцсетей также выразили недовольство из-за поспешных новшеств за несколько дней до местных выборов.

"Главное, чтобы они это референдумом не назвали и какой-то бред не протащили. Референдум имеет свою строго прописанную процедуру. Кстати, на этот бред, пусть сами скидываются", "Очередная интрига, очередное заигрывание с электоратом, очередной пиар-ход. Очередная попытка повлиять на ход выборов в день выборов. Холостыми", – возмутились люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором анонсировал общенациональный опрос 25 октября, который будет состоять из 5 вопросов. В связи с этим глава государства призвал всех граждан прийти на избирательные участки.