"А что думаешь ты?" Почему твой ответ важна? Потому что будет так, как решишь ты ". Вы думаете, что это о анонсуване президентом в день выборов 25 октября всенародный опрос?

Нет. Это о Крымском окупендум. Ведь там тоже была нарушена процедура и сжатые сроки. Та же технология. Те же две недели. Так же неизвестные вопрос, а следовательно инициаторам нужно, чтобы не возникло даже намека на предварительно обсуждения.

Одно уже известно. Зеленский пообещал, что "будет так, как решишь ты". То есть результаты опроса будут воплощены в жизнь. Это также напоминает окупендум. Но зачем? В Крыму так пытались легализовать оккупацию. На "волю народа Крыма" ссылается Россия каждый раз, когда возникает вопрос по ее ответственность за агрессию. Пытающихся протащить с пределах всей Украины, пользуясь методами оккупанта? Это мошенничество. Это преступление. И, возможно, это продиктовано предательскими мотивами.

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