На цьому пленарному тижні планується розгляд законопроекту Зеленського про Всеукраїнський референдум.

З огляду на можливі ризики та небезпеки цього законопроекту для суспільства і держави варто нагадати про так зване “Всеукраїнське голосування Путіна”, яке я ще називаю “космічним”.

Поясню чому.

По-перше, це неймовірно й нереально швидкі, космічні, темпи розгляду законопроекту.

Отож, 15 січня 2020 року президент Росії запропонував змінити Конституцію Росію.

20 січня – внесення у Думу,

23 січня – ухвалення в першому читанні.

14 лютого – підписано розпорядження про підготовку загальноросійського голосування.

2 березня – Путін вносить другий пакет поправок.

10 березня – Дума обговорила і ухвалила законопроект у другому читанні, включно з поправкою депутата-космонавтки Валентини Терешкової про так звану “обнулення президентських термінів Путіна”!

11 березня – Дума проголосувала за третє читання.

Одразу зміни до Конституції підтримала і Рада Федерації.

14 березня – документ направили до Конституційного суду.

16 березня – КС визнав документ конституційним.

Уявіть собі, що аналіз більше як 200 змін до Конституції Росії КС проаналізував фактично за один день?!

Чому “всенародне голосування”, а не референдум? Бо президент не має право самостійно ініціювати Референдум і тому, що результати всенародного голосування носять рекомендаційний характер, на відміну від обов`язковості результатів Референдуму.

Тепер про питання, які виносяться на обговорення

(повний текст поправок можна подивитися на сайті duma.gov.ru).

Є низка ідеологічних змін, які підходять більше для партійної програми:

стаття 67-1. пункт 3.

“Российская Федерация …обеспечивает защиту исторической памяти. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.”

стаття 69.”Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности”.

Але основна зміна – це пункт 3-1 статті 81.

“Положение…ограничивающее число сроков, в течение которых одно и тоже лицо может занимать должность президента…применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента БЕЗ УЧЕТА ЧИСЛА СРОКОВ…

Звісно, в документі й розширення повноважень президента, який тепер може після 2024 року балотуватися на 5 та 6 терміни загально ще на 12 років. Тому після так званого Всенародного голосування Путін може бути президентом Росії до 2036 року! (на той час йому буде 84 роки).

Водночас для України є неприпустимим повторення російських інструментів “правильного голосування” як дочасне голосування за 7 днів та незахищені елементи електронного голосування в певних регіонах.

Таким чином, завдання України – винести правильні уроки із так званого “Космічного всенародного голосування” Путіна.