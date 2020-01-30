Всемирный конгресс украинцев сделал мощное заявление из-за преследования Порошенко и назначения Бабикова

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) и мировая украинская диаспора выразили обеспокоенность из-за политических преследований пятого президента Петра Порошенко, расследования убийства Павла Шеремета и нескольких законодательных инициатив.

Как говорится на сайте Конгресса, в частности, беспокойство вызывают вопросы политического правосудия. Речь идет о расследовании дела Шеремета, а также признаках политического преследования лидеров отдельных политических сил в Украине, в том числе, Порошенко.

"Любые расследования должны проходить в полном соответствии с нормами действующего законодательства, а не направляться политическими решениями. Это первоочередные задачи для утверждения международного имиджа Украины как правового государства, ведь каждый гражданин Украины имеет право на законную защиту и справедливый суд", – сказано в сообщении.

Всемирный конгресс украинцев сделал заявление из-за преследования Порошенко и назначения Бабикова

Отдельно в Конгрессе отметили озабоченность назначением бывшего адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова заместителем директора Государственного бюро расследований.

"СКУ разделяет мнение значительной части мирового украинства о недопустимости такого назначения из-за очевидного конфликта интересов Александра Бабикова, а также из-за фактического нивелирования значения и достижений Революции Достоинства. СКУ надеется на пересмотр решения по этому назначению, призывает провести повторный прозрачный конкурс на должность и обнародовать полную информацию о ходе такого конкурса, не допуская действий и решений, которые уничтожают репутацию ГБР и вызывают обеспокоенность относительно возможности реванша антидемократических сил в Украине", – отметили в Конгрессе.

Также там выразили обеспокоенность законопроектом о борьбе с дезинформацией, предложенным Министерством культуры, молодежи и спорта Украины.

"Предложенный законопроект предусматривает чрезмерное государственное регулирование, контроль и потенциальную цензуру в СМИ, может создать основу для политически мотивированных манипуляций, и негативно повлиять на профессиональное саморегулирование журналистов. ВКУ подчеркивает важность борьбы с дезинформацией, особенно в условиях российской агрессии. Однако нельзя этого делать за счет свободы СМИ, влияния государства на медиаконтент и попыток государственного регулирования журналистской деятельности в стране", – сказано в сообщении.

Также в ВКУ вспомнили о прекращении работы англоязычной, арабской и крымскотатарской редакции UATV.

"Донесение правдивой информации до как можно большего круга государств мира, в том числе через Украинский телеканал иновещания UATV английском, арабском и крымскотатарском языках, является одной из главных задач для противодействия дезинформации на глобальном уровне" – сказали в ВКУ.

Кроме того, в Конгрессе раскритиковали законопроект о земельной реформе в Украине.

"Всемирный Конгресс Украинцев призывает обеспечить надлежащие консультации, соответствующий анализ и соблюдение необходимых процедур перед принятием пакета законодательства по земельной реформе в Украине. ВКУ настаивает на необходимости принятия тщательно подготовленных, сбалансированных и справедливых решений, направленных на развитие полноправных, эффективных, достойных и заботливых хозяев своей земли", – отметили в ВКУ.

"ВКУ продолжает мониторинг ситуации и процессов в Украине, активно сотрудничая с украинским правительством, международными организациями, дипломатическими миссиями и всеми представителями гражданского общества. В рамках такого сотрудничества с 28 по 31 января состоится рабочий визит в Украину Первого вице-президента ВКУ С. Романова, во время которого будут проведены консультации с ключевыми партнерами из всех вышеприведенных вопросов. Мировое украинство и впредь активно приобщается к развитию программы реформ в Украине и готово оказывать дальнейшую поддержку на этом пути " – отметил президент ВКУ Павел Грод.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда Порошенко в 2019 году реализовала ряд стратегических изменений, которые обеспечили будущее Украины и сделали неотвратимым курс в ЕС и НАТО.

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