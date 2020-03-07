Всемирный Конгресс украинцев призывает президента Владимира Зеленского и новое правительство избегать политически мотивированного правосудия, придерживаться принципов верховенства права, курса реформ и евроатлантического направления.

Об этом говорится в заявлении ВКУ, обнародованном на официальном сайте организации.

"Украинское государство рискует потерять поддержку международных партнеров, если ее политические лидеры перестанут соблюдать принцип верховенства права, будут использовать правосудие в политических целях и не смогут полноценно внедрить необходимые демократические и экономические реформы", – говорится в заявлении.

"Чрезвычайно важно, чтобы выбранные и предназначены государственные деятели продолжали положительный курс реформ, придерживаясь верховенства права, уважая права человека и избегая политически мотивированного правосудия", – заявил президент ВКУ Павел Грод.

Офис президента ЗИК

В заявлении отмечается, что Всемирный Конгресс Украинцев прилагает все усилия для усиления Украины как успешной, демократической, европейской страны.

"Мы стоим с народом Украины, который защищает свою территориальную целостность и суверенитет в ходе продолжающейся российской военной, политической и экономической агрессии. Мировой Конгресс Украинцев продолжит следить за деятельностью политических лидеров, чтобы убедиться в соблюдении принципа верховенства права и в дальнейшей успешной реализации евроатлантического вектора развития Украины", – отметили в ВКУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде президента Украины Владимира Зеленского продолжается кадровая война. В кулуарах Верховной Рады ее называют битвой двух групп – "зеленых" и "соросят". Если первые прямо действуют в интересах Зе, то другие работают под прикрытием влиятельных американских и европейских дипломатов. Один из финальных этапов борьбы (после смены Кабмина) – отставка генпрокурора Руслана Рябошапки и главы НАБУ Артема Сытника.

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