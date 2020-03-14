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14 марта • обновлено в 12:18
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Всемирный Конгресс украинцев осудил решение "слуг" по ОРДЛО

3.2т
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Всемирный Конгресс украинцев выступил против создания так называемого Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО наравне с официальными представителями Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении организации на Facebook.

"Такие договоренности фактически утверждают риторику Российской Федерации по "внутреннему конфликту в Украине" и освобождают страну-агрессора от любой ответственности за кровавую войну на Донбассе", – говорится в сообщении.

В ВКУ отметили невозможность прямых переговоров с главарями "Л/ДНР".

ОРДЛО

ОРДЛО

Вчасно

"Подобные договоренности, в случае окончательного принятия 25 марта, легитимизируют силы зарубежной оккупации в Украине, повредят суверенности украинского государства и могут привести к раздору внутри страны, чего и добивается Россия. Россия, как страна-агрессор, согласно принципам международного права, несет полную ответственность за войну на Донбассе, восстановление разрушенного войной региона и деоккупации суверенной территории Украины, Донбасса и АР Крыма", – подчеркнули в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

  • Согласно договоренностям, решение ТКГ об учреждении консультативного совета будет подписано 25 марта.

  • По итогам заседания СНБО 13 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.

  • 54 нардепа от "Слуги народа" выступили против создания так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

  • Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с нардепами от "Слуги народа", которые выступили против называемого консультативного органа с ОРДЛО.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Тег
ОРДЛО
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Комментарии
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Golan Sim
Golan Sim
Так называемый "всемирный конгресс украинцев", как обычно, выражает мнение только тех украинцев, которые проживают за океаном и общающихся между собой на польском диалекте.. ))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Зе пора танками эту шваль давить, иначе волонтёры на Украине станут миллиардерами
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Не забывайте, что Украина единственная страна в Мире, ВВП которой не увеличился за последние 30 лет. Какие еще вам нужны аргументы и комментарии? Это нелепое порождение комуняк не имеет права на существование. Украину нужно декоммунизировать. Пришла пора исправить преступления комуняк.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Zhikharev Dmitry, согласен! Необходимо уничтожить всё, что Украина построила при СССР! Вернуть земли прежним хозяина, которые присоединили клятые комуняки! Даёшь декоммунизацию!
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