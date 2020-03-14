Всемирный Конгресс украинцев осудил решение "слуг" по ОРДЛО

Всемирный Конгресс украинцев выступил против создания так называемого Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО наравне с официальными представителями Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении организации на Facebook.

"Такие договоренности фактически утверждают риторику Российской Федерации по "внутреннему конфликту в Украине" и освобождают страну-агрессора от любой ответственности за кровавую войну на Донбассе", – говорится в сообщении.

В ВКУ отметили невозможность прямых переговоров с главарями "Л/ДНР".

ОРДЛО Вчасно

"Подобные договоренности, в случае окончательного принятия 25 марта, легитимизируют силы зарубежной оккупации в Украине, повредят суверенности украинского государства и могут привести к раздору внутри страны, чего и добивается Россия. Россия, как страна-агрессор, согласно принципам международного права, несет полную ответственность за войну на Донбассе, восстановление разрушенного войной региона и деоккупации суверенной территории Украины, Донбасса и АР Крыма", – подчеркнули в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Согласно договоренностям, решение ТКГ об учреждении консультативного совета будет подписано 25 марта.

По итогам заседания СНБО 13 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.

54 нардепа от "Слуги народа" выступили против создания так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с нардепами от "Слуги народа", которые выступили против называемого консультативного органа с ОРДЛО.

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