В Украине плачевное состояние природных ресурсов и окружающей среды, при этом не проводятся исследования относительно возможного исчезновения некоторых видов животных и растений.

В нашей стране происходит неконтролируемый отстрел животных браконьерами (в частности, рыси, бурого медведя, лося), заявляют в украинском представительстве Всемирного фонда природы (WWF-Украина).

Данные о популяции рыси и медведя за последние десять лет говорят, что их численностью не растет, несмотря на длительный охранный статус (медведя внесены в Красную книгу Украины с 2003 года, а рысь – с 1994-го). Также сокращаются популяции рыбных видов.

"Мы наблюдаем, что резкое уменьшение численности водных обитателей актуально для Украины. Это связано с трансформацией рек – выпрямлением русла, созданием искусственных барьеров, разрушением природных комплексов в поймах, в частности, для агропроизводства, добычей песка и гравия в руслах и сплошной вырубкой лесов. Но системно в Украине не введен мониторинг пресноводных биологических ресурсов, а плана действий по восстановлению популяций нет", – отмечает WWF-Украина.

Как утверждают защитники природы, экологические проблемы в Украине усугубляются ежегодно, а основная причина этого – политические манипуляции на тему защиты окружающей среды. По словам президента Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмилы Цыганок, в Украине есть огромный потенциал в сфере экологизации, но поверхностные проблемы, которыми манипулируют политики накануне выборов, делая хайп на Экотема, отвлекают внимание от решения действительно важных проблем в этой сфере.

"Именно екоманипуляции и хайп на экотренд отвлекают внимание общества от реальной проблематики защиты окружающей среды. Каждый раз перед выборами на поверхность поднимаются" окозамилювальни "экологические проблемы, опять точечно раздуваются отдельные аспекты экопроблем, выгодно манипулируя сознанием избирателей в тех или иных регионах. В то же время проблемы, представляющие реальную угрозу для Украинской десятилетиями, снова остаются в тени", – сказала Цыганок.

Как сообщал OBOZREVATEL, экологи Украины призвали политиков прекратить предвыборные манипуляции на тему защиты окружающей среды, поскольку это лишает Украину возможности для устойчивого развития страны.