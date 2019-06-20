"Всеми средствами": Парубий призвал остановить реванш промосковских сил

События последних дней свидетельствуют об активизации реваншистских сил во всех направлениях.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины, второй номер списка партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий, сообщается на сайте политсилы. "В то время, когда от нас уходят лучшие защитники Украины, такие как наш собрат – народный депутат Дмитрий Тымчук, внутри страны уже происходят попытки реванша", – отметил спикер во время утреннего заседания парламента.

Андрей Парубий Пресс-служба "Европейской солидарности"

Также Андрей Парубий подчеркнул, что московская церковь в Украине не только не желает выполнять закон и честно указывать свой реальный центр – Москву, но и пытается отменить регистрацию автокефальной Православной церкви Украины, канонически признанной Вселенским патриархатом.

Кроме того, политик напомнил, что в Харькове местные депутаты, демонстративно и вопреки закону о декоммунизации, вернули имя украинского ксенофоба Жукова проспекту имени известного диссидента Петра Григоренко.

Лишением достоинства председатель Верховной Рады назвал и факт назначения профессором Национального университета имени Тараса Шевченко "придворного юриста Януковича". Он сообщил, что студенты уже начали протест, и отметил, что руководство вуза должно отменить это "позорное назначение".

Парубий призвал, чтобы всеми средствами – и через Верховную Раду, и через общественную активность, и через суды – не допустить отмены Закона о языке и пересмотра обязательных долей украинского вещания на радио и телевидении.

"Пять лет мы строим настоящее крепкое Украинское государство и отбиваем российскую агрессию на всех фронтах. Мы должны мобилизовать все государственные силы, чтобы остановить реванш! И теперь мы уже не дадим повториться старой истории", – подчеркнул председатель Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко заявил, что главными оппонентами "Европейской солидарности" на досрочных выборах в Верховную Раду являются политические партии Бойко-Медведчука и Мураева-Вилкула.

А кандидат в народные депутаты от "ЕС" Яна Зинкевич отметила, что их политическая партия способна противостоять силам реванша в Украине.

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