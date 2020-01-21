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22 января • обновлено в 01:37
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"Всем надоели": Пушков сравнил с собаками украинских депутатов в ПАСЕ

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Глава комитета Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков сравнил украинскую делегацию в ПАСЕ с собаками.

Так он отреагировал на заявление главы делегации Верховной Рады Елизаветы Ясько о дипломатической борьбе против РФ, разразившись хамским заявлением в Twitter.

"Если депутаты Рады, как говорит Ясько, хотят быть в ПАСЕ "трендсеттерами" (не путать с сеттерами и ретриверами), то им не следует пытаться оспорить полномочия делегации России. Запрос ныне в Совете Европе не тот. "Политические ротвейлеры" всем надоели. В тренде –меньше агрессии", – написал Пушков.

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Пушков оскорбил украинских депутатов

Как писал OBOZREVATEL, 16 января Рада проголосовала за возвращение делегации Украины в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Ясько заявила, что "мы едем в Страсбург, чтобы бороться за Украину".

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Елизавета Ясько Алексей Пушков
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины ПАСЕ
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Федоров Федор
Федоров Федор
Это он ещё дипломатично выразился.
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