"Всем надоели": Пушков сравнил с собаками украинских депутатов в ПАСЕ

Глава комитета Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков сравнил украинскую делегацию в ПАСЕ с собаками.

Так он отреагировал на заявление главы делегации Верховной Рады Елизаветы Ясько о дипломатической борьбе против РФ, разразившись хамским заявлением в Twitter.

"Если депутаты Рады, как говорит Ясько, хотят быть в ПАСЕ "трендсеттерами" (не путать с сеттерами и ретриверами), то им не следует пытаться оспорить полномочия делегации России. Запрос ныне в Совете Европе не тот. "Политические ротвейлеры" всем надоели. В тренде –меньше агрессии", – написал Пушков.

Пушков оскорбил украинских депутатов

Если депутаты Рады, как говорит Ясько, хотят быть в ПАСЕ "трендсеттерами" (не путать с сеттерами и ретриверами), то им не следует пытаться оспорить полномочия делегации России. Запрос ныне в Совете Европе не тот. "Политические ротвейлеры" всем надоели. В тренде - меньше агрессии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 января 2020 г.

Как писал OBOZREVATEL, 16 января Рада проголосовала за возвращение делегации Украины в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Ясько заявила, что "мы едем в Страсбург, чтобы бороться за Украину".

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