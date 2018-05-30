"Всем бояться!" Журналист пояснил, зачем Путину убийство Бабченко

Президент России Владимир Путин занимается эскалацией военных действий на Донбассе, организовывает новые убийства и разрушения с целью давления на Запад в вопросе снятия санкций.

Как написал в своем блоге для "Грани" журналист Виталий Портников, российский лидер уверен, что когда Россия не стреляет - с ней не считаются.

"Приезжают Меркель и Макрон, о чем-то разговаривают, улыбаются, предлагают провести встречу в "нормандском формате". Но никаких уступок нет, никакой отмены санкций нет, а есть лишь утверждение, что санкции снимут после выполнения минских соглашений, что Россия должна согласиться на миротворцев в Донбассе и забыть о "народных республиках", - отметил он.

Портников считает, что убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко из того же ряда напоминаний.

"Никто не собирается почивать на лаврах. Всем бояться! Если кто-то решил, что после новых американских санкций, после отравления Скрипалей или хотя бы перед чемпионатом мира по футболу Кремль будет вести себя по-вегетариански, чтобы дать возможность западным лидерам сохранить лицо и приехать на матчи родных команд, то это глубокое заблуждение", - пояснил он.

Он напомнил, что перед избранием Путина на новый срок многие считали, что его политика несколько изменится.

"Зато теперь можно больше не верить. Можно знать. Знать об убитых в Донбассе солдатах и мирных жителях. Знать об истязаемом Сенцове, которого пытаются оставить в живых до окончания чемпионата. Знать об убитом на пороге своей квартиры Аркадии Бабченко. Знать и понимать, каким он будет, этот четвертый срок - срок на крови", - заключил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 29 мая Бабченко убили в его квартире выстрелом в спину.

Напомним, 16 мая украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех 64 украинских узников Кремля.