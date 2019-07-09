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"Вселяет надежду": дипломат дал прогноз по встрече Зеленского и Путина

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Президент России Владимир Путин может откликнуться на приглашение на переговоры от президента Украины Владимира Зеленского, но не раньше завершения выборов в Верховную Раду.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экс-глава МИД Украины Константин Грищенко. Он отметил, что Кремль тщательно готовится к таким переговорам.

Грищенко прокомментировал предложение Зеленского подключить к переговорам по Донбассу Великобританию и США: "Я считаю, дело в том, чтобы найти тот круг участников, которые будут способствовать принятию решений. В данном случае США так или иначе задействованы, просто они работают по отдельному каналу Волкер – Сурков. Но когда это отдельный канал, а отдельно нормандский формат, тогда надо каким-то образом консолидировать эти позиции. Потому предложение абсолютно уместное. Это не привязка в чистом виде к нормандскому формату, это скорее поиск новым президентом новых подходов".

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По мнению экс-главы МИД, встреча, если она вообще состоится, вряд ли решит все проблемы.

"Но путь осилит идущий, кто предлагает. Стоять на месте так, как мы стояли минимум 3-4 года, просто бессмысленно. Потому надо искать в каком месте, с кем, в каком формате. В свое время перед тем, как был решен вопрос войны во Вьетнаме, довольно долгое время обсуждали форму стола, за который должны сесть участники переговоров. Но в конечном итоге договорились и нашли какой-то выход. Надо искать по всем направлениям, думаю, это прекрасная инициатива", – считает он.

Грищенко напомнил, что откровенно негативной реакция РФ на предложение Зеленского не было.

"Это уже вселяет определенную надежду. Они хотят лучше понять, что есть президент Зеленский. Когда ты знаешь больше об оппоненте, о партнере, тебе намного легче вести переговоры. Они тщательно всегда готовятся. Я не думаю, что это будет откладываться слишком долго, если сложатся условия. Но на определенное время возьмут тайм-аут – как минимум, до завершения выборов", – добавил дипломат.

Зеленский позвал Путина на переговоры: чего ждать

gazeta.ru

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Я так понимаю..шут позвал Трампа и К чтобы те были свидетелями его изнасилования))А один на один слабо? Впрочем..вы ж украинцы...кому это я...
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А без "крыши" ссыкотно встречаться?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А в формате сам-на-сам ссыкотно поговорить? Только в присутствии "крутых пацанчиков" из подворотни?
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