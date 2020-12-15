Вселенский Патриарх и Предстоятель ПЦУ поблагодарили Порошенко за усилия для получения Томоса

Во вторник, 15 декабря, в годовщину Объединительного Собора, на котором было провозглашено создание объединенной Православной церкви Украины, состоялся разговор пятого президента Петра Порошенко с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Как сообщили в пресс-службе партии "Европейская солидарность", Вселенский Патриарх поблагодарил Порошенко за его личную деятельность для получения Томоса, передал благословение и слова поддержки украинскому народу.

Со своей стороны Порошенко поблагодарил Вселенского Патриарха за предоставление Украинской церкви Патриаршего и Синодального Томоса об автокефалии (независимости) и все усилия по ее поддержке, в частности признание другими автокефальными церквами-сестрами.

В речи после благодарственного молебна в Софийском Соборе Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний также выразил благодарность пятому президенту.

"Сегодня я хочу выразить искреннюю благодарность вам, Петр Алексеевич. Потому что вы тогда действительно приложили огромные усилия для того, чтобы это событие произошло. И сейчас вы не только болеете, но и помогаете, и способствуете для того, чтобы украинская церковь дальше развивалась. Если мы будем в единстве и впредь делать все от нас зависящее, то увидим, что Господь и впредь будет нас сподоблять все больше благословенных успехов. Поэтому сегодня желаем вам крепкого здоровья, силы и вдохновения и в дальнейшем делать много добрых и полезных дел для нашей украинского государства и нашей признанной поместной украинской Православной Церкви", – сказал он.

Отметим, ранее Порошенко заявил, что признание ПЦУ мировым православием продолжается, и по крайней мере еще две церкви "находятся на очень коротком расстоянии" к этому. По его словам, препятствием является лишь пандемия коронавируса.

Напомним: 15 декабря ПЦУ отмечает вторую годовщину своего появления. В этот день, в 2018 году, на объединительном Соборе в Софии Киевской, была создана автокефальная Украинская православная церковь под эгидой Вселенского патриархата.

За два года ПЦУ признали 4 поместные церкви. Так, Православная Церковь Эллады признала ПЦУ как независимую, равноправную сестру в семье поместных православных церквей.

Также Синод Кипрской Православной Церкви поддержал решение Блаженнейшего Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостома II о признании автокефалии ПЦУ.

Старейший после Вселенского Патриархата Александрийский патриарх официально признал автокефальную ПЦУ.

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