Вселенский Патриарх и Предстоятель ПЦУ поблагодарили Порошенко за усилия для получения Томоса
Во вторник, 15 декабря, в годовщину Объединительного Собора, на котором было провозглашено создание объединенной Православной церкви Украины, состоялся разговор пятого президента Петра Порошенко с Вселенским Патриархом Варфоломеем.
Как сообщили в пресс-службе партии "Европейская солидарность", Вселенский Патриарх поблагодарил Порошенко за его личную деятельность для получения Томоса, передал благословение и слова поддержки украинскому народу.
Со своей стороны Порошенко поблагодарил Вселенского Патриарха за предоставление Украинской церкви Патриаршего и Синодального Томоса об автокефалии (независимости) и все усилия по ее поддержке, в частности признание другими автокефальными церквами-сестрами.
В речи после благодарственного молебна в Софийском Соборе Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний также выразил благодарность пятому президенту.
"Сегодня я хочу выразить искреннюю благодарность вам, Петр Алексеевич. Потому что вы тогда действительно приложили огромные усилия для того, чтобы это событие произошло. И сейчас вы не только болеете, но и помогаете, и способствуете для того, чтобы украинская церковь дальше развивалась. Если мы будем в единстве и впредь делать все от нас зависящее, то увидим, что Господь и впредь будет нас сподоблять все больше благословенных успехов. Поэтому сегодня желаем вам крепкого здоровья, силы и вдохновения и в дальнейшем делать много добрых и полезных дел для нашей украинского государства и нашей признанной поместной украинской Православной Церкви", – сказал он.
Отметим, ранее Порошенко заявил, что признание ПЦУ мировым православием продолжается, и по крайней мере еще две церкви "находятся на очень коротком расстоянии" к этому. По его словам, препятствием является лишь пандемия коронавируса.
Напомним: 15 декабря ПЦУ отмечает вторую годовщину своего появления. В этот день, в 2018 году, на объединительном Соборе в Софии Киевской, была создана автокефальная Украинская православная церковь под эгидой Вселенского патриархата.
За два года ПЦУ признали 4 поместные церкви. Так, Православная Церковь Эллады признала ПЦУ как независимую, равноправную сестру в семье поместных православных церквей.
Также Синод Кипрской Православной Церкви поддержал решение Блаженнейшего Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостома II о признании автокефалии ПЦУ.
Старейший после Вселенского Патриархата Александрийский патриарх официально признал автокефальную ПЦУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Томос был подписан Вселенским патриархом Варфоломеем уже после наступления нового, 2019 года, 5 января.
Четыре дня спустя свои подписи под документом поставили все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле.
30 января 2019 года Православная церковь Украины была официально зарегистрирована в Украине как религиозная организация.
Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что ПЦУ является единственной канонической православной церковью в Украине.
РПЦ объявила бойкот патриарху из-за Украины.
Польская автокефальная православная церковь отказалась признавать ПЦУ.