"Всех на всех": Пристайко сделал громкое заявление об обмене пленными

В ближайшее время ожидается новый масштабный обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире одного из украинских телеканалов в пятницу, 13 сентября. По его словам, робота над новым обменом ведется круглосуточно.

"И эта параллельная работа проходит по освобождению всех на всех. Это был всегда сложный процесс, потому что "всех на всех" предполагает, что мы знаем списки, мы соглашаемся на эти списки..." - заявил министр.

"Специальные группы людей работают каждый божий день - и ночью и днем, для того, чтобы согласовать и сдвинуть с места этот очень сложный, ментально несправедливый процесс. Но мы планируем освободить в ближайшее время наших ребят", - сказал Пристайко.

Вадим Пристайко пресс-служба ОПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35.

На территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев.

США, Европа, другие страны и международные организации крайне позитивно отреагировали на обмен пленными между Украиной и РФ по схеме 35 на 35, предположив, что это первый шаг к миру.

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