Всего $63 тысячи: "слуга народа" на заседании Рады выбирал элитную машину

Нардеп от "Слуги народа" Александр Кабанов во время заседаний Верховной Рады выбирал себе элитный автомобиль Jaguar F-Pace престиж-комплектации, стоимость которого составляет 63 тысячи долларов.

Он договаривался о рассрочке на автомобиль несколько дней. Переписку удалось снять журналисту, передает ТК Media.

О том, приобретать ли автомобиль, Кабанов советовался со своей супругой.

"Может купим Ягуар F-pace? 63 К, в наличии шоколадный с белым салоном. Хватит на первый взнос с нулевым кредитом", – написал нардеп.

Кабанов покупал в Раде машину Facebook Александра Кабанова

В ответ супруга прислала ему ссылку на автомобиль.

"Это спортивная. А там престиж-комплектация. Пневмоподъемника нет только, все остальное есть", – ответил нардеп на ссылку.

В это время он связался с контактом "Берд Страховая". В издании отметили, что на протяжении двух пленарных недель Кабанов заходил на сайты продажи автомобилей и смотрел цены на авто.

Чтобы получить рассрочку, нардеп должен был предоставить справку о доходах, но из-за задержек в ВР Кабанов сорвался на своей помощнице Анне Троицкой. В переписке с женой он назвал помощницу "тупой ленивой с*кой".

Контакт "Берд Страховая" предложил Кабанову поддельную справку. Через неделю нардепу отчитались о положительном решении по рассрочке.

"Берд Страховая": Сегодня будет по тебе инфа, все на контроле.

Депутат Кабанов: Что за инфа? Прекратите угрожать народному депутату!

"Берд Страховая": Бл*. Дело на комитете. Сегодня скажут результат.

Депутат Кабанов: А какой они скажут?

"Берд Страховая": Положительный.

Кабанов покупал в Раде машину ТК Media

Кабанов покупал в Раде машину ТК Media

Кабанов покупал в Раде машину ТК Media

Депутат Кабанов: Божественно! А то Яна с утра уже на тестовой рассекает, балдеет, опасно её разочаровывать.

В это время супруга Кабанова написала ему сообщение, сказав, что машина – "огонь".

Нардеп же поручил ей забронировать авто, пообещав "завезти бабло" – 30% от общей суммы.

Кабанов покупал в Раде машину ТК Media

Кабанов покупал в Раде машину ТК Media

Кабанов покупал в Раде машину ТК Media

Кабанов покупал в Раде машину ТК Media

Кабанов покупал в Раде машину ТК Media

Кабанов покупал в Раде машину ТК Media

Кабанов покупал в Раде машину ТК Media

Кабанов покупал в Раде машину ТК Media

Кабанов покупал в Раде машину ТК Media

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали переписку народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Кабанова с прокурором из Запорожья, с которым он якобы активно "решал" дела.

Также Кабанов назвал министра здравоохранения Зоряну Скалецкую "умной с*кой" в личной переписке.

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