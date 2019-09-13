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13 сентября • обновлено в 12:24
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Все записано: Зеленский рассказал о компромиссе с Россией

2.4т Читать материал на украинском

Украина может пойти с Россией лишь на те компромиссы, которые прописаны в Минских договоренностях.

Об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский во время конференции YES (Ялтинская европейская стратегия) в Киеве. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Новости
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"На какие компромиссы мы можем пойти с Россией?" – спросили у Зеленского.

"Там же в Минске все записано", – ответил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сделал многообещающее заявление по Крыму на форуме в Киеве.

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Тема
Форум YES
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
заткніть йому пельку хай краще мовчить а краще чай йде на 95 кв та там і виступає
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Так Зеля их по ходу еще и не читал...прочитает и окуеет под чем нарант подписался!!!
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филипп филипыч
филипп филипыч
дык об этом путин твердит уже скока лет))
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