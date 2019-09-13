Все записано: Зеленский рассказал о компромиссе с Россией

Украина может пойти с Россией лишь на те компромиссы, которые прописаны в Минских договоренностях.

Об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский во время конференции YES (Ялтинская европейская стратегия) в Киеве. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"На какие компромиссы мы можем пойти с Россией?" – спросили у Зеленского.

"Там же в Минске все записано", – ответил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сделал многообещающее заявление по Крыму на форуме в Киеве.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!