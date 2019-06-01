"Все законы станут нелегитимными": Украину предупредили о коллапсе из-за роспуска Рады

Президент Владимир Зеленский указом о досрочном роспуске Верховной Рады создал правовую коллизию, в результате чего могут быть поставлены под сомнение все законы, принятые в Украине за последние три года.

Об этом рассказал в эфире ObozTV начальник главного территориального управления юстиции Киева Станислав Куценко, комментируя тему роспуска парламента.

"Насколько легитимным является сам роспуск Верховной Рады Украины? Есть основные причины – отсутствует коалиция в течение 30 дней и в течение текущей сессии не проходят пленарные заседания более 30 дней. "Народный фронт", выйдя из коалиции, запустил 30-дневный процесс консультаций. 16 июня он должен был завершиться. Но президент Владимир Зеленский использовал позицию, что коалиции не существует с 2016 года", – рассказал представитель Минюста.

Как отметил чиновник, такая аргументация президента ставит глобальную проблему о легитимности всей Верховной Рады и принятых ней актов.

По его словам, Конституционный суд будет определять, насколько легитимной или нелегитимной была процедура признания или непризнания коалиции.

"Глава Верховной Рады в соответствии с регламентом ее работы определял в 2016 году, есть коалиция или нету. У нас не все однозначно. С одной стороны, в Конституции написано, что коалиция формируется из депутатских фракций Верховной Рады. Но есть разъяснение, что индивидуально депутаты тоже могут входить в коалицию", – объяснил Куценко.

Как отметил представитель Минюста, возникает вечный вопрос о силе закона: "С одной стороны, Конституция – Основной закон Украины, имеющий нормы прямого действия. С другой стороны, есть определенные уточняющие моменты, которые легитимизировали эту коалицию на три года".

По словам чиновника, если Конституционный суд до дня выборов признает нелегитимность указа президента, выборы не будут проведены. С другой стороны, если КСУ признает выборы конституционными, встанет вопрос о легитимности всех решений Рады с 2016 года.

"Я удивлюсь, если этот вопрос кто-нибудь не поднимет. Если коалиции нет с 2016 года, выходит, что те, кто голосовал за все законы, действовали за рамками правового поля. Выходит, что все законы являются нелегитимными и должны быть отменены или как минимум переголосованы. Три года работы Рады коту под хвост", – подчеркнул он.

"Мы с вами пострадаем больше всего. Те, кто получал выплаты, льготы, преференции или просто руководствовался этими законами, выходит, что находились за рамками правового поля. Это патовая ситуация", – добавил Куценко.

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховный суд определил, что решение президента о роспуске Рады "не является формой реализации его управленческих функций и не может подпадать под контроль суда административной юрисдикции". Окончательное решение о легитимности досрочных выборов должен принять Конституционный суд.

Отметим, что президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

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