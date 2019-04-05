"Все законно!" У Зеленского прояснили скандал в "день тишины"

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского считают правомерной агитацией, которая транслировалась на канале 1+1 перед выборами в "день тишины".

Об этом рассказала советник по правовым вопросам Зеленского Ирина Венедиктова, сказано в программе "Схемы".

"Если будем говорить о "дне тишины" на "1+1", давайте вспомним "день тишины" с молебном за единство Украины, который выполнял действующий президент", – отметила она.

Венедиктова полагает, что молебен президента Петра Порошенко возле киевского памятника святому равноапостольному князю Владимиру Великому и трансляция передач "95-го квартала", это "равнозначные события".

"Я воспринимаю это правильно, потому что по-другому в нашей ситуации действовать невозможно. Все – в рамках закона", – подчеркнула советник Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта, в так называемый "день тишины" перед выборами президента Украины в полицию поступило 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

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