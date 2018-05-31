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"Все плохо": СМИ назвали имя нового куратора Украины вместо Суркова

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На место помощника президента России по вопросах Украины и СНГ Владислава Суркова могут назначить нынешнего постпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, его кандидатура является наиболее вероятной.

"В случае если господин Сурков уйдет, близкий к Кремлю собеседник наиболее вероятным кандидатом на его место называет нынешнего полпреда в ПФО Михаила Бабича. Впрочем, отмечает он, на пост куратора Украины могут назначить и силовика: такой вариант можно будет рассматривать как знак того, что "на украинском направлении все плохо", - сообщает издание.

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Михаил Бабич

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что Сурков может попасть в тюрьму. Это произойдет в случае, если экс-главарь террористов "ЛНР" Игорь Плотницкий даст на него показания.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владислав СурковВладимир Путин
Место
РоссияМосква
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