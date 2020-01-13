"Все на отдыхе!" Геращенко жестко обратилась к властям из-за катастрофы МАУ

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что власть президента Владимира Зеленского в кризисной ситуации продемонстрировала полную неспособность управлять государством.

Такое мнение она высказала на согласительном совете 13 января. От партии "ЕС" она выразила соболезнования семьям погибших в катастрофе украинского самолета под Тегераном.

"Этот первый серьезный внешнеполитический вызов перед Украиной показал полную деградацию государственных институтов управления. Вся власть, все "Слуги" отправились на отдых, народ оставили на Мендель, которая единственная подавала признаки жизни в Фейсбуке", – констатировала Геращенко.

Она подчеркнула, что в то время, когда надо было работать соответствующем штабам, силовой блок, профильные министры и высшее руководство государства несколько дней не могли собраться на соответствующие заседания.

Геращенко жестко обратилась к властям за катастрофы МАУ

"Возникает очень много вопросов: кто именно дал директивы и кто понесет ответственность за то, что посольство в своем официальном сообщении полностью исключило версию теракта, сразу сформировав совершенно неправильную позицию украинской стороны в этой трагедии, где погибли и украинцы и был сбит украинский самолет", – также отметила она.

"Собственно все это показывает полную безответственность в ключевых для власти вопросах безопасности и внешней политики", – заявила депутат.

"Даже аятоллам хватило три дня для того, чтобы признать, что они сбили самолет. Российская Федерация пять лет делает все для того, чтобы избежать ответственности за сбитый МН17. И сейчас украинская власть так же пытается в этом им содействовать. Когда отдают Цемаха, причастного к сбитию Боинга МН17, в рамках так называемых обменов. Или когда даже не упоминают о том, что Российская Федерация так же может быть причастна к страшной трагедии с нашим самолетом", – отметила Геращенко.

Депутат подчеркнула, что очевидно, что извинений Ирана сегодня недостаточно и должна быть другая международная реакция.

"Украинская власть обязана сегодня требовать проведения Совбеза ООН по соответствующей директивой и не бояться озвучить и вопрос возможной роли Российской Федерации в поставках ракет Ирана, в том числе таких, которые не оборудованы системами распознавания гражданских самолетов", – подчеркнула она.

Геращенко отметила, что принципиальным является и тот факт, что до сих пор Российская Федерация не признает и не дает никаких позиций по сбитию нашего авиалайнера.

"Должно быть привлечение всех к ответственности и признание безусловной вины Ирана. А также создание специальной международной группы, которая должна работать над объективным расследованием, и специальной группы в Украине по подготовке этого иска", – убеждена сопредседатель фракции "ЕС".

Как сообщал OBOZREVATEL:

утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Позже президент страны Хасан Роухани сказал, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 в Тегеране (Иран) 8 января потерпел крушение не случайно.

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