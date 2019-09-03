Новости Реклама
3 сентября • обновлено в 06:58
Каждый найдёт своё!
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Все испортил Зеленский": Лукашенко пожаловался на президента Украины

3.6т Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко не может ездить на работу на электромотоикле или же велосипеде из-за главы Украины Владимира Зеленского.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время разговора со школьниками. Об этом сообщает Громадське. Президент Беларуси подчеркнул, что он хотел бы добираться до работы на одном из этих видов транспорта.

Новости
После скандала: Зеленский назначил дочь своего преподавателя в АМКУ

"Но все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: я буду на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи, потому что сразу параллель проведут, скажут: Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде ездит, и он поехал. Поэтому я от этого отказался", – признался Лукашенко.

Лукашенко пожаловался на Зеленского

Лукашенко пожаловался на Зеленского

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, на самокат пересел и премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он прокатился на самокате по Кабмину, записав видеообращение к школьникам по случаю 1 сентября.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Александр Лукашенко Владимир Зеленский
Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
10
12
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макарский Александр
Макарский Александр
Какие страны такие и президенты
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Mega Death
Mega Death
Володька на велике))) Кто-то в мире воспринимает этого клоуна серьезно. Мало того что он руководит одной из самых нищих стран, он ещё и комик)). О чем можно с таким договариваться?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...