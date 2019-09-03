"Все испортил Зеленский": Лукашенко пожаловался на президента Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко не может ездить на работу на электромотоикле или же велосипеде из-за главы Украины Владимира Зеленского.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время разговора со школьниками. Об этом сообщает Громадське. Президент Беларуси подчеркнул, что он хотел бы добираться до работы на одном из этих видов транспорта.

"Но все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: я буду на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи, потому что сразу параллель проведут, скажут: Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде ездит, и он поехал. Поэтому я от этого отказался", – признался Лукашенко.

Лукашенко пожаловался на Зеленского 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, на самокат пересел и премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он прокатился на самокате по Кабмину, записав видеообращение к школьникам по случаю 1 сентября.

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