НАТО исполняет свои обещания: озвучен оптимистичный прогноз для Украины

НАТО не играет никакой лоббистической роли в вопросе вступления Украины в состав Альянса. Это вопрос выбора каждой страны, и никто в НАТО не может сказать, когда Украина станет его частью.

Но все идет в нужном направлении, ведь Украина — активный и очень близкий партнер НАТО. К ней есть много уважения, стороны каждый день на связи, сказал в интервью OBOZREVATEL экс-директор информбюро НАТО в Москве Роберт Пшель.

"Стремление Украины в НАТО существует несколько лет. Но в первую очередь этот вопрос нужно продискутировать в самой Украине, и НАТО не играет здесь никакой лоббистической роли. Мы не ведем таких компаний. Это вопрос выбора каждой страны. К Украине у нас много уважения за ее участие во многих операциях в Косово и в Афганистане, в силах быстрого реагирования. Украина — очень активный и очень близкий нам партнер. Мы каждый день на связи. Все идет в нужном направлении", — заверил Пшель.

Украина и НАТО argumentua.com

По его словам, на данный момент никто не может сказать, сколько времени займет процесс вступления Украины в Альянс.

"Нужно работать дальше. НАТО помогает Украине в реформах системы обороны. Это разные программы, трастфонды, военно-медицинские центры. У нас есть большое понимание положения, в котором находится Украина касательно Крыма, восточной ее части. Все наши союзники используют все возможности, чтобы напомнить российским коллегам об освобождении украинских моряков и судов. Напомню еще, что 11 лет назад мы говорили, что Северная Македония должна сидеть за столом НАТО, как только разрешит вопрос об именовании страны. И сегодня она тут. Если все будет так и дальше, НАТО свои обещания всегда исполняет", — напомнил чиновник.

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