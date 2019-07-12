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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Все – граждане РФ: Украина не пустила на выборы 17 наблюдателей от ОБСЕ

1.2т Читать материал на украинском

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации 17 наблюдателям ОБСЕ на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины из-за их российского гражданства.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК по итогам заседания в пятницу, 12 июля.

Так, отмечается, что 658 официальных наблюдателей от иностранных государств и международной организации получили подтверждение их регистрации. Большинство из них – 595 – представители Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

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Украина не пустила на выборы наблюдателей от ОБСЕ

Украина не пустила на выборы наблюдателей от ОБСЕ

ТСН

Россиянам же отказали на основании закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Согласно его нормам, граждане РФ не могут быть официальными наблюдателями.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
ОБСЕ ЦИК
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Ященко Олег
Ященко Олег
Жрите блины с лопаты и не отвлекайтесь - наблюдатели.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Ященко Олег, девочка! шош ты так майданутых кастрюлек в стойло загоняешь?
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Да как-то до лохматой. Вот если не пустят на выборы вождя племени "красноухих" вот это беда.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Да и идите вы в жoпy со своими выборами, больно надо за вами наблюдать
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Ященко Олег, девочка! передай своими словами, шо там гутарят, а то у меня нет возможности смотреть твою расею 1.
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Ященко Олег
Ященко Олег
Петренко Амадеус, включи расея 1 и наслаждайся.
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