Все – граждане РФ: Украина не пустила на выборы 17 наблюдателей от ОБСЕ

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации 17 наблюдателям ОБСЕ на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины из-за их российского гражданства.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК по итогам заседания в пятницу, 12 июля.

Так, отмечается, что 658 официальных наблюдателей от иностранных государств и международной организации получили подтверждение их регистрации. Большинство из них – 595 – представители Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

Украина не пустила на выборы наблюдателей от ОБСЕ ТСН

Россиянам же отказали на основании закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Согласно его нормам, граждане РФ не могут быть официальными наблюдателями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

7 февраля Верховная Рада Украины приняла закон, которым запретила гражданам Российской Федерации быть официальными наблюдателями на выборах в нашей стране.

Позже в России разразились угрозами из-за выборов в Украине.

Кремль отказался направлять наблюдателей на президентские выборы в Украине якобы из-за угрозы преследования.

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