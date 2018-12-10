Литва запретила въезд россиянам, причастным к агрессии в Украине.

Представитель Пентагона предостерег РФ от проведения широкомасштабной агрессии в Украине.

США отправляют дополнительный военный корабль в Черное море.

Россия стягивает к границам Украины бронетехнику и авиацию.

Тимошенко предлагает мирный план.

Я так понимаю, это и есть план Кремля: создать эскалацию, война, убиение десятков тысяч людей и под видом деэскалации, мирного плана, голубей мира, ввести своих политиков в интересующую страну.

Так было в Чечне.

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После проиграной, под частую, Первой Чеченской Войны, Кремль подготовился ко второй.

Договорились с Кадыровами, провели с помощью ФСБ теракты в РФ подорвав жилые дома, ввели войска, начали разрушительную Вторую чеченскую военную кампанию под названием КТО(контр террористическая операция) и вывели на сцену старшего Кадырова. Подписали мир.

Уничтожили и арестовали всю чеченскую элиту, кто успел бежали, и вывели Кадырова младшенького подорвав старшего на стадионе. Затем ввели жесточайшую диктатуру, с репрессиями и убийствами.

Что видим теперь. РФ провела первую военную кампанию против Украины, оставив гарячую точку. Провела подготовку. Тимошенко выступила с новым курсом и мирным планом.

Дальше, для реализации, нужна война.

Порошенко, получая данные разведки, вынужден вводить военное положение.

РФ его обвиняет в миллитаризации и агрессии, при этом российские войска продолжают концентрироваться у нас на границе.

Сейчас банковская система РФ готовится к остановке работы карт Виза и Мастер. Также принято решение о запрете внешних табло с курсом валют. Все идет к совку, закрытию страны и как сказал Путин "переходу экономики на военные рельсы".

Все уже понимают, что будут аресты российского имущества за рубежом. Вон только Ощадбанк выиграл больше миллиарда долларов за Крым.

Танковые бригады США подходят к границам РФ.

В Польше просят строить. новую базу НАТО.

Новые санкции за Солсбери будут уже после 3 января.

Ирак отказался снижать добычу нефти, а Катар вообще уходит из ОПЕК, и в результате цены на нефть пойдут опять вниз.

Россия проиграла везде, особенно в Томосе.

И теперь нам нужно понимать, что убийцы из Кремля не имеют ограничений. Перед тем, как их снесут, они убьют, згноят в лагерях часть своего населения.

Международные организации уже дали доклады о страшных убийствах в Дагестане и Чечне, где Путин поставил "своих".

РФ это проблема мировая. И не потому, что они ведут кибератаки, шпионаж, убийства, теракты и войны.

Это все страшно: сотни тысяч убитых и миллионы разрушенных семей, изничтоженых жизней.

Но и это не главная проблема.

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Беда в том, что РФ владея ядерным оружием, атомными электростанциями и химическими предприятиями имеет развал управления страной, утечку кадров и обалваненное население.

По оценкам РАН РФ 30% населения РФ верят в то, что Солнце вращается вокруг Земли. Это официальное исследование.

Население с таким низким уровнем сознания может не только одобрять войну, но и не в состоянии обслуживать инфраструктуру.

Если РФ начнет войну - это проблема из-за ядерной угрозы. Но и развал РФ, это проблема.

Правительство Украины действует плюс минус правильно. Ведет оборону, не провоцирует даже когда страдают национальные интересы, ищет и консолидирует международную поддержку,

Есть проблемы коррупции, сложности в децентрализации из-за бандитских кланов в некоторых регионах, сопротивление старых кадров.

Но в общем, мы идем правильным курсом.

Правда не новым.

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НАТО, ЕС, массовые учения английскому языку офицеров и сержантов в армии, тотальная украинизация без запрета русского языка, потому и пишу по рассейски, снятие налогов с украинского кино и книги.

Разрыв договоров о дружбе с РФ и военное положение - это мелочи. Просто пыль, в сравнение с Томосом, получением МО доступа к базам данных НАТО по кодефикации, рядом других шагов интеграции с ЕС по связи, логистике, ну и заезжаный Безвиз.

Украина отчалила от гавани Совок и взяла уверенный курс на Запад.

Единственное, что может остановить путь нашего корабля - это буря.

И Россия готова эту бурю устроить.

Россия потеряла в Украине все, кроме агентуры, и ей нечего терять.

Я боюсь, что в период Собора и Томоса могут быть политические убийства, провокации под видом украинских националистов, поджоги храмов или другие терракты.

И над всем этим - мирный курс.

Мы только вступаем в глобальное противостояние Средневековья и Запада, и вопрос стоит не в Войне.

Вопрос - как сохранить планету.