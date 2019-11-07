"Все готово!" Дату отвода войск в Петровском официально подтвердили

Новоназначенный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подтвердил, что разведение сил в районе села Петровское на Донбассе начнется в пятницу, 8 ноября.

Соответствующий пост разместил он на своей странице в Facebook, выразив надежду, что все пройдет без осложнений и этот этап приблизит Украину к миру.

"Завтра в Петровском разведение войск. А сегодня помощник президента Андрей Ермак с членами Кабмина и иностранными послами посетили участки возле Петровского и Золотого-4. Делегацию сопровождала и наша команда. К разведению все готово!" – написал Сивохо.

Отвод войск в Петровском: дату официально подтвердили ТАСС

Появилось подтверждение и со стороны министра внутренних дел Арсена Авакова. "Богдановка, Донецкая область Украина, 1 км к линии разграничения. Если все будет хорошо, завтра в 12 – начало разведения", – написал он в Twitter.

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Аваков вместе с начальником Генерального штаба ВСУ Русланом Хомчаком приехал в Золотое, где они и раскрыли подробности.

"Там, где отвели, сегодня обстрелов нет. Войска отошли, готовы к реагированию на все ситуации. Также сегодня мы были в районе Петровского, которое нам неподконтрольное сейчас, между Петровским и Богдановкой. Семь дней тишины вчера как раз прошло, сегодня сделано заявление, происходит верификация, и с завтрашнего дня мы уже готовы будем выполнять требования по разведению. Соответственно, это будет все зеркально. В 12:00 завтра будет заявление руководителей, которые за это отвечают, о начале мероприятий", – цитирует Хомчака "Интерфакс-Украина".

Перед этим в штабе Операции Объединенных сил заявили о готовности начать отвод войск 8 ноября.

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