''Все будет Украина'': Киев совершил прорыв в борьбе с оккупацией Крыма

В последние дни 2018 года представители Министерства юстиций подали документы с позицией Украины по аннексии и нарушений прав человека в Крыму для февральского заседания Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

Как сообщил в Facebook правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Иван Лещина, речь идет об объединенной крымской жалобе Киева.

По его словам, в подготовке правовой позиции участвовала Украинский Хельсинский союз по правам человека и авторитетный британский юрист, королевский адвокат Бен Эммерсон.

Лещина опубликовал также скриншот с защищенной системы коммуникации с судом, где указанное время подачи - между 17:34 и 17:27. Само сообщение уполномоченного датировано понедельником 31 декабря. При этом дата передачи данных в системе не указана, но документы должны были быть переданы до 30 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые слушания по "крымскому делу" должны состояться 27 февраля 2019. По итогам этого заседания, ЕСПЧ должен принять решение о приемлемости жалобы Украины против России и юридически установить дату начала фактического контроля России над Крымским полуостровом. Украина утверждает, что потеряла контроль над Крымом в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года.