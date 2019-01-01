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''Все будет Украина'': Киев совершил прорыв в борьбе с оккупацией Крыма

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В последние дни 2018 года представители Министерства юстиций подали документы с позицией Украины по аннексии и нарушений прав человека в Крыму для февральского заседания Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

Как сообщил в Facebook правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Иван Лещина, речь идет об объединенной крымской жалобе Киева.

По его словам, в подготовке правовой позиции участвовала Украинский Хельсинский союз по правам человека и авторитетный британский юрист, королевский адвокат Бен Эммерсон.

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Лещина опубликовал также скриншот с защищенной системы коммуникации с судом, где указанное время подачи - между 17:34 и 17:27. Само сообщение уполномоченного датировано понедельником 31 декабря. При этом дата передачи данных в системе не указана, но документы должны были быть переданы до 30 декабря.

''Все будет Украина'': Киев совершил прорыв в борьбе с оккупацией Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, первые слушания по "крымскому делу" должны состояться 27 февраля 2019. По итогам этого заседания, ЕСПЧ должен принять решение о приемлемости жалобы Украины против России и юридически установить дату начала фактического контроля России над Крымским полуостровом. Украина утверждает, что потеряла контроль над Крымом в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Европейский суд по правам человекаКрымУкраина
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Пздц троляки какие вы ничтожные! Думал зайду на Обоз и увижу что даже унылые троляки празднуют нг... Но кули вам праздновать? С лопаты бахнул, боярой запил и вперёд методичку перепечатывать! Сегодня хоть двойная оплата или как обычно без соли?
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Круглов Александр
Круглов Александр
лохлы реально верят, что рулоны туалетной бумаги из ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, США и ЕС помогут им "вернуть" Крым?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Круглов Александр, К тому же, Украина уже вернула Крым!
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Круглов Александр
Круглов Александр
Россия - Великая Супердержава мира как США и Китай, все остальные государства мира -эфемерны как утренняя заря. Выше России - только Бог! Поэтому Россия просто пошлет на три буквы (в ООН) всех этих клоунов из ПАСЕ и ЕСПЧ вместе с их туалетными бумагами. Ведь государственный суверенитет России - высшая ценность.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Круглов Александр, вяликая вяликая только гордится нечем! На авангарде в Воронеж рассия магёт! И больше ничего! США и Китай сразу можно назвать бренды которые использует весь мир. А срассия? Хоть один? Тупо ноль! Зато гордости полный кокошник...
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Слопаты Блин
Слопаты Блин
Круглов Александр, сосёт хуйца у окурка, накати бояры и ори как в жопу жахнутый крымнаж...
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