Все благодаря Голобородько: социолог объяснила невероятный рейтинг Зеленского

Рейтинги президента Украины Владимира Зеленского являются высокими из-за того, что он ведет себя, как герой телесериала "Слуга народа" Василий Голобородько, которого и сыграл тогда еще будущий глава государства.

Такое мнение высказала директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина в интервью изданию "Сегодня". По ее словам, хоть уровень поддержки Зеленского падает, но далеко не с такой скоростью, как прогнозировалось.

"Потому что каких-то серьезных решений, которые разделяют общество, принято не было. Сдачи позиций Украины в Париже (Во время "нормандской встречи". – Ред.) не произошло, но это еще может произойти. Фактически решения были отсрочены на 4 месяца. Что будет на встрече "нормандской четверки" в Берлине, мы не знаем", – рассказала она.

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Бекешкина отметила, что в любом случае недовольные люди будут. Она добавила, что в то же время Зеленскому как президенту и политику украинское общество доверяет очень сильно, как никому другому за все годы независимости.

"Пока Зеленский часто себя ведет, как Голобородько, приказывает, чтобы снизили цены на бензин, тарифы. И даже если этого не произойдет, люди будут думать, что царь хороший, а бояре плохие, не выполняют то, что требует царь", – подчеркнула специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бекешкина рассказала, что Зеленский победил на выборах президента Украины с рекордными 73,22% голосов избирателей благодаря своей неопределенности. В украинском обществе существовал спрос именно на такого лидера.

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