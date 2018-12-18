Я вчергове звертаюся до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

В Україні склалася дуже складна ситуація з наданням високоспеціалізованої допомоги онкохворим дітям. Поштовхом до цього стала реорганізація/знищення Центру дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку дитячої лікарні "ОХМАТДИТ".

Нині в "ОХМАТДИТі" практично зупинено проведення операцій із трансплантації кісткового мозку дітям. Упродовж останніх 4 місяців їх зроблено лише дві, а до реорганізації проводилось у середньому 2-3 трансплантації на місяць (2017 рік – 25 трансплантацій, за 7 місяців 2018 року – 18).

Не вистачає персоналу у референс-лабораторії, тож нікому робити діагностику онкогематологічних захворювань, а також підбирати донорів для пацієнтів з усієї України. Зараз, щоб встановити дитині діагноз, біологічні зразки відправляють у лабораторії Польщі, Білорусі та інших країн, неефективно витрачаючи кошти, оскільки дослідження за кордоном значно дорожчі і не всі можуть собі це дозволити.

Внаслідок реорганізації, наразі вже не надається консультативна допомога регіонам щодо лікування онкохворих дітей, яку раніше можна було отримати у Центрі.

Статистичні дані жахають: в Україні щорічно близько 500 дітей потребують лікування винятково методом трансплантації кісткового мозку. І отримати таке лікування у нашій державі вони могли раніше лише в "ОХМАТДИТі". Тепер – практично позбавлені такої можливості.

У червні цього року я вже зверталася до Вас, Володимире Борисовичу, з проханням відреагувати на протест Конфедерації вільних профспілок України проти незаконності та можливих негативних наслідків запланованої реорганізації /знищення відділення трансплантації кісткового мозку в лікарні "ОХМАТДИТ". Тоді я просила не допустити погіршення надання високоспеціалізованої меддопомоги дітям України та зберегти кадровий потенціал клініки.

Ви спрямували моє звернення віце-прем’єр-міністру Павлу Розенку. А далі, за його дорученням, воно потрапило до Міністерства охорони здоров’я, яке поінформувало Комітет, що:

– запланована реорганізація закладу погоджена з МОЗ України і полягає в скороченні адміністративних повноважень деяких лікарів Центру;

– відповідно до нової структури, всі відділення "ОХМАТДИТу" залишаються без змін напряму їх функціонування (в тому числі й відділення онкогематології та трансплантації кісткового мозку, а також референс-лабораторія з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань);

– усім працівникам запропоновано посади, що відповідають їхній кваліфікації, і надано можливість продовжувати медичну практику (без повноважень щодо ухвалення управлінських рішень).

Після набрання чинності 20 серпня наказу головного лікаря НДСЛ "ОХМАТДИТ" Ірини Садов’як про реорганізацію, Центр і його референс-лабораторію було перетворено на відділення лікарні та структурний підрозділ клінічної лабораторії.

У рамках реорганізації було ліквідовано посаду завідувача Центру, яку обіймала заслужений лікар України, кандидат медичних наук, доцент Світлана Донська, та посади завідувачів деяких відділень Центру. Зокрема й відділення трансплантації кісткового мозку та інтенсивної хіміотерапії, завідувачем якого був заслужений лікар України Олег Рижак. Попри обіцянки МОЗ, цим фахівцям запропонували перейти на посади, які не відповідали їх кваліфікаційному рівню. Приміром, Світлані Донській, яка має стаж роботи в клінічній онкогематології понад 24 роки, – посаду звичайного лікаря-гематолога в консультативній поліклініці, а Олегу Рижаку, який має 20 років трудового стажу і який одним з перших почав робити транспоантацію кісткового мозку в Україні – посаду звичайного лікаря відділення трансплантації кісткового мозку.

Якщо говорити чесно, то насправді - це була не реорганізація, а проста помста і покарання лікарям за те, що не по боялися говорити правду вголос.

З моменту призначення в. о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун, на цих лікарів чинився шалений адміністративний тиск через їхню активну позицію, а саме – лікарі озвучили, що через розпіарені міжнародні закупівлі, які активно лобіює МОЗ, ліки для дітей приходять невчасно, з обмеженим терміном придатності, а, часом, й зовсім не ті, які потрібні пацієнтам. Але керівництво МОЗ України вирішило у своїх "проколах" звинуватити лікарів - зробити завідувача Центру дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку Світлану Донську (на той час головного позаштатного спеціаліста МОЗ України з дитячої гематології) відповідальною за проблеми щодо закупівель лікарських засобів для потреб Центру.

Виникли ці проблеми у 2016 році у зв’язку із закупівлею агенцією "Кроун Еджентс" за кошти держбюджету препаратів для лікування онкохворих дітей з обмеженими термінами придатності. Це призвело до втрати значної кількості закуплених ліків. Водночас, згоду на закупівлю ліків, що були у переліку, ухвалювала колегіально робоча група МОЗ України за умови обов’язкового виконання "Кроун Еджентс" зобов’язань щодо заміни медикаментів на аналогічні в разі, якщо вони не зможуть бути використані до закінчення визначеного виробником терміну придатності.

Тоді провину Світлани Донської не було доведено, а Рахункова палата України, за результатами перевірки, визнала винними в неефективному використанні бюджетних коштів, виділених міністерству у 2016 році на централізовані закупівлі лікарських засобів через міжнародні спеціалізовані організації, посадових осіб МОЗ України.

Після призначення МОЗ України у серпні 2017 року на посаду головного лікаря "ОХМАТДИТ" Ірини Садов’як адміністративний тиск на лікарів Донську, Рижака та їхніх однодумців посилився. Зокрема, протягом 2018 року адміністрацією лікарні було проведено декілька комісійних перевірок діяльності відділення трансплантації кісткового мозку Центру дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку. Результатом стало винесення доган Світлані Донській та Олегу Рижаку. Водночас МОЗ України спрямувало звернення до Генеральної прокуратури України, Нацполіції та НАБУ зі звинуваченнями їх у корупційних діях.

Проте під час перевірки НАБУ ознак корупційних діянь з боку цих лікарів виявлено не було, як і ознак кримінального правопорушення в рамках відкритого Національною поліцією України у липні 2018 року кримінального провадження за фактом "можливого зловживання службовим становищем посадовими особами НДСЛ "ОХМАТДИТ" при проведенні закупівель".

Незважаючи на це, наказом головного лікаря Ірини Садов’як на Світлану Донську було накладено друге дисциплінарне стягнення у вигляді оголошення догани, а на Олега Рижака – третє, з метою його звільнення.

Також головним лікарем закладу був виданий ще один наказ від 17 серпня про звільнення Рижака з формулюванням "за систематичне невиконання обов’язків, покладених трудовим договором". Світлану Донську – звільнено наказом від 20 серпня "у зв’язку зі скороченням штату" (якого фактично не відбулося, оскільки після реорганізації кількість посад у лікарні залишилася незмінною).

Не погоджуючись із протиправними діями адміністрації закладу і заради підтримки своїх колег, протягом місяця звільнилися зі своїх посад практично всі лікарі відділення трансплантації Центру, кілька медсестер та всі лікарі-лаборанти референс-лабораторії. Вони зазначили у своїх заявах причину звільнення "у зв’язку зі злочинними діями адміністрації лікарні та незгодою з політикою адміністрації лікарні щодо неврахування необхідності лікування пацієнтів виключно препаратами з доведеною ефективністю та безпекою".

Саме такими злочинними і антинародним управлінськими діями в Україні наразі фактично паралізовано діяльність єдиного закладу, де тяжкохворі діти з онкогематологічною патологією отримували життєво необхідне лікування, в тому числі, методом трансплантації кісткового мозку. З 2004 року було проведено трансплантацію 227 пацієнтам, 166 з яких здорові вже протягом 5-ти та більше років, що означає їх повне одужання. Деякі з них уже мають власних дітей. Лікування фахівцями Центру відповідало міжнародним стандартам і було значно дешевшим, ніж аналогічне лікування у Німеччині та Білорусі, на яке сьогодні держава має втрачати додаткові кошти і створює умови несправедливості, адже коштів на лікування вистачає не всім!

Водночас, високопрофесійні медики залишаються без роботи і змушені замість того, щоб лікувати хворих дітей, виборювати свої права у судах.

Замість забезпечення сталого розвитку трансплантації кісткового мозку в Україні, як це відбувається у розвинених країнах, у нашій державі руйнується ця система. Це не лише збільшує потребу у відправленні наших дітей на лікування за кордон, а й відкидає вітчизняну дитячу онкогематологію як напрям медицини на 20 років назад – у часи, коли в Україні не існувало ні централізованої референтної діагностики захворювань крові у дітей, ні трансплантації кісткового мозку, ні єдиної ефективно функціонуючої мережі дитячих онкогематологічних відділень.

Шановний Володимире Борисовичу!

Прошу Вас особисто втрутитися в ситуацію, що склалася, і створити відповідну урядову комісію для розслідування причин дезорганізації процесу надання дітям високоспеціалізованої онкогематологічної допомоги, зокрема методом трансплантації кісткового мозку, в умовах "ОХМАТДИТу" МОЗ України. Окрім того, терміново визначити перелік невідкладних заходів, необхідних для відновлення належного лікувально-діагностичного процесу в закладі та розглянути можливість створення ще одного відповідного відділення по трансплантації кісткового мозку в закладах академії медичних наук України, яка готова зорганізувати такий центр і закрити потреби українських дітей в трансплантації. Це дозволить нам ліквідувати ганебну "чергу смерті" в Мінздраві, у якій пацієнти місяцями чекають на виділення коштів на лікування, і деякі з них помирають, не дочекавшись підтримки держави!

Сподіваюсь на ваше невідкладне реагування в цій справі та допомогу і підтримку в питанні, що потребує негайного вирішення!