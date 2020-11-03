ВРУ собралась изменить бюджет и увеличить штрафы за неношение масок. Онлайн-трансляция

Во вторник, 3 ноября, Верховная Рада запланировала заседание, чтобы рассмотреть вопросы бюджета-2020 и изменения в закон о судоустройстве и статусе судей, а также по усилению наказания для граждан за несоблюдение правил карантина из-за пандемии.

Заседание, на котором зарегистрировались 242 парламентария, началось в 10:00 с выступлений представителей фракций и групп, затем нардепы перешли к рассмотрению десятков вопросов. Повестка дня была обнародована на сайте ВРУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что после выступлений представителей депутатских фракций и групп Рада заслушала министра здравоохранения Максима Степанова о текущей ситуации в стране, связанной с COVID-19.

В первом и втором чтении парламентарии рассмотрят несколько ключевых законопроектов:

о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно территориальной юрисдикции местных судов на территории Украины до принятия закона об изменении системы местных судов на территории Украины в связи с образованием (ликвидацией) районов;

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества (второе чтение);

о внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" относительно допуска дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (второе чтение с сокращением срока подготовки);

о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Речь идет и о возможном увеличении штрафов за неношение защитной маски;

об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

По некоторым данным, Верховная Рада также может изменить повестку дня из-за рассмотрения законопроекта президента Владимира Зеленского, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины.

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