ВРУ собралась изменить бюджет и увеличить штрафы за неношение масок. Онлайн-трансляция
Парламентарии должны рассмотреть в первом и втором чтении два десятка вопросов
Среди них – законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины
Также в Раде заслушают главу Минздрава Максима Степанова о ситуации с COVID-19
Во вторник, 3 ноября, Верховная Рада запланировала заседание, чтобы рассмотреть вопросы бюджета-2020 и изменения в закон о судоустройстве и статусе судей, а также по усилению наказания для граждан за несоблюдение правил карантина из-за пандемии.
Заседание, на котором зарегистрировались 242 парламентария, началось в 10:00 с выступлений представителей фракций и групп, затем нардепы перешли к рассмотрению десятков вопросов. Повестка дня была обнародована на сайте ВРУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
В частности, в первом и втором чтении парламентарии рассмотрят несколько ключевых законопроектов:
о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно территориальной юрисдикции местных судов на территории Украины до принятия закона об изменении системы местных судов на территории Украины в связи с образованием (ликвидацией) районов;
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества (второе чтение);
о внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" относительно допуска дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (второе чтение с сокращением срока подготовки);
о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Речь идет и о возможном увеличении штрафов за неношение защитной маски;
об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.
Кроме этого, после выступлений представителей депутатских фракций и групп Верховная Рада планирует заслушать министра здравоохранения Максима Степанова о текущей ситуации в стране, связанной с COVID-19.
По некоторым данным, Верховная Рада также может изменить повестку дня из-за рассмотрения законопроекта президента Владимира Зеленского, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота.
Представитель Совета Европы и глава Венецианской комиссии раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского, который предусматривает изменение состава Конституционного суда.
Они предупредили, что это будет нарушением Основного закона, и призвали рассмотреть другие варианты разрешения кризиса. Кроме того, документ раскритиковали украинцы.
Со своей стороны представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал проект закона единственным возможным вариантом выхода из кризиса после решения Конституционного суда.
Народный депутат из фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко внесла в парламент проект закона о сокращении финансирования КСУ.