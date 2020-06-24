Вчера произошло переломное политическое событие - по опросу "Социального мониторинга" рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому впервые снизился ниже 50 %. Время завышенных ожиданий от очередного мессии проходит, и власть падает до того уровня доверия, который имеют институты государства.

А из всех институтов государства позитивный баланс доверия-недоверия имеют только Вооруженные силы. То есть тот институт, который прежде всего отвечает за войну с Россией.

О чем это говорит?

1. Только война за независимость является для большинства украинцев объединяющей идеей. "прекратить войну" для большинства украинцев означает "не проиграть войну", именно поэтому они по-прежнему доверяют армии на фоне падения резидента и его внешней политики.

2. Зеленский хочет прекратить и договориться с Путиным, он сознательно дистанцируется от армии и не хочет проводить никаких реформ, которые были направлены на повышение ее боеспособности. Лозунги "Мы будем заниматься экономикой" во время войны и российского вторжения объединить людей неспособны, людей обмануть этим не удается.

3. Армия является основой государства в Украине. Системообразующая часть украинского общества ориентируется на армию. Политическая стратегия должна строиться с опорой не на пацифистские настроения, а на армию, на защиту страны. Президент должен опираться на армию - а не на своих знакомых контрабандистов и олигархов.

Для опоры на армию президент должен стать государственным деятелем, а не играть роль.