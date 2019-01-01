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''Время назрело'': украинский телеканал пояснил ''трюк'' с обращением Зеленского в новогоднюю ночь

19.4тЧитать материал на украинском

Генеральный продюсер телеканала "1+1" Александр Ткаченко прокомментировал трансляцию обращения шоумена Владимира Зеленского в новогоднюю ночь.

"Вот такой поворот в Новый Год. Сказать, что вы этого не ждали — ну уж нет. Сказать, что не ждали перед Новым годом прямо? Возможно. Тут важно другое. Давно уж назрело время другим-новым. И мы проснемся в Новом году с новыми возможностями и перспективами", — написал он на своей странице в Facebook

В комментариях к его посту некоторые пользователи возмутились, что речь Зеленского о решении побороться за пост президента Украины весной 2019 года "сместила" начало обращения президента Петра Порошенко к украинцам.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скрин обращения

На это Ткаченко ответил, что "1+1" — коммерческая организация, а также подчеркнул, что показывать выступление главы страны под бой курантов является советской традицией.

"Курантов — уже давно нет, а вы все скучаете. Впрочем, заявление президента мы показали. Потому что верим и делаем все для нашего государства. Несмотря на то, что нынешний президент делает против нас", — написал Ткаченко.

''Время назрело'': украинский телеканал пояснил ''трюк'' с обращением Зеленского в новогоднюю ночь

Глава Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова, народный депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар пояснила, что никаких нарушений в действиях телеканала не было.

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"Нет формального нарушения. В эфире [обращение президента] было. Это соответствует закону об освещении органов госвласти, но время там не указано", — отметила в комментариях Сюмар.

''Время назрело'': украинский телеканал пояснил ''трюк'' с обращением Зеленского в новогоднюю ночь

В свою очередь народный депутат Украины от БПП Мустафа Найем также высказался о решении руководства "1+1". Он уверен, что недовольство некоторых граждан вызвано нежеланием отступать от советского прошлого.

"Страна, которая очень дорогой ценой совершила побег от совка и гордится декоммунизацией, вдруг возмутилась, что в Новый год один из телеканалов не показал президента. Ребята, а вот безотносительно к Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому. А с чего вы вдруг решили, что частный телеканал 31 декабря в 00:00 обязан показывать обращение главы государства, а не плоские шутки своего штатного кандидата?" — написал нардеп в Facebook.

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Как подчеркнул он, нет ни законов, ни каких-то других нормативных актов, которые бы обязывали кого-то так делать.

"Все это в наших головах. И в этом вся трогательность евро-совка и шизофрении нашего времени. Выбор ведь не между Зеленским и Порошенко. Надо уже как-то нам решить: мы или в цивилизованный мир, или назад в будущее", — подытожил он.

''Время назрело'': украинский телеканал пояснил ''трюк'' с обращением Зеленского в новогоднюю ночь

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Темы
Выборы президента Украины 2019Новый год
Персоны
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоАлександр ТкаченкоМустафа Найем
Место
Украина
Теги
телеканал 1+1Новый год-2019
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Батрух Василь
Батрух Василь
Мрази блевотные.
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Надежда Вера
Надежда Вера
Личико у зеленского ну не воспринимается: под деньги ляжет, под силу ( кадыровцев - рашиноидов) и опять же найдутся недовольные не только его нежной дружной с беней, но и его национальностью.
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Гулак Юрий
Гулак Юрий
( Стовп Юрий прокомментировал ) :Вы ассоциируете гражданина Зеленского с образом , который авторы фильма воплотили на экране . Не допускаете , что так , как актёром Зеленским создатели фильма управляют на съёмочной площадке , также им , человеком без специальных административных управленческих , экономических знаний , без политического опыта , будут управлять политические верхи , которые ни разу никем не "поперхнулись"? Нет , если Вы считаете , что : " Вот он Мессия-спаситель " , то так и скажите , чтобы уже не было никаких вопросов .
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