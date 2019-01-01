''Время назрело'': украинский телеканал пояснил ''трюк'' с обращением Зеленского в новогоднюю ночь

Генеральный продюсер телеканала "1+1" Александр Ткаченко прокомментировал трансляцию обращения шоумена Владимира Зеленского в новогоднюю ночь.

"Вот такой поворот в Новый Год. Сказать, что вы этого не ждали — ну уж нет. Сказать, что не ждали перед Новым годом прямо? Возможно. Тут важно другое. Давно уж назрело время другим-новым. И мы проснемся в Новом году с новыми возможностями и перспективами", — написал он на своей странице в Facebook

В комментариях к его посту некоторые пользователи возмутились, что речь Зеленского о решении побороться за пост президента Украины весной 2019 года "сместила" начало обращения президента Петра Порошенко к украинцам.

Владимир Зеленский Скрин обращения

На это Ткаченко ответил, что "1+1" — коммерческая организация, а также подчеркнул, что показывать выступление главы страны под бой курантов является советской традицией.

"Курантов — уже давно нет, а вы все скучаете. Впрочем, заявление президента мы показали. Потому что верим и делаем все для нашего государства. Несмотря на то, что нынешний президент делает против нас", — написал Ткаченко.

Глава Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова, народный депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар пояснила, что никаких нарушений в действиях телеканала не было.

"Нет формального нарушения. В эфире [обращение президента] было. Это соответствует закону об освещении органов госвласти, но время там не указано", — отметила в комментариях Сюмар.

В свою очередь народный депутат Украины от БПП Мустафа Найем также высказался о решении руководства "1+1". Он уверен, что недовольство некоторых граждан вызвано нежеланием отступать от советского прошлого.

"Страна, которая очень дорогой ценой совершила побег от совка и гордится декоммунизацией, вдруг возмутилась, что в Новый год один из телеканалов не показал президента. Ребята, а вот безотносительно к Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому. А с чего вы вдруг решили, что частный телеканал 31 декабря в 00:00 обязан показывать обращение главы государства, а не плоские шутки своего штатного кандидата?" — написал нардеп в Facebook.

Как подчеркнул он, нет ни законов, ни каких-то других нормативных актов, которые бы обязывали кого-то так делать.

"Все это в наших головах. И в этом вся трогательность евро-совка и шизофрении нашего времени. Выбор ведь не между Зеленским и Порошенко. Надо уже как-то нам решить: мы или в цивилизованный мир, или назад в будущее", — подытожил он.

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