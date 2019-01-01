''Время назрело'': украинский телеканал пояснил ''трюк'' с обращением Зеленского в новогоднюю ночь

Генеральный продюсер телеканала "1+1" Александр Ткаченко прокомментировал трансляцию обращения шоумена Владимира Зеленского в новогоднюю ночь.
"Вот такой поворот в Новый Год. Сказать, что вы этого не ждали — ну уж нет. Сказать, что не ждали перед Новым годом прямо? Возможно. Тут важно другое. Давно уж назрело время другим-новым. И мы проснемся в Новом году с новыми возможностями и перспективами", — написал он на своей странице в Facebook
В комментариях к его посту некоторые пользователи возмутились, что речь Зеленского о решении побороться за пост президента Украины весной 2019 года "сместила" начало обращения президента Петра Порошенко к украинцам.
Владимир Зеленский
Скрин обращения
На это Ткаченко ответил, что "1+1" — коммерческая организация, а также подчеркнул, что показывать выступление главы страны под бой курантов является советской традицией.
"Курантов — уже давно нет, а вы все скучаете. Впрочем, заявление президента мы показали. Потому что верим и делаем все для нашего государства. Несмотря на то, что нынешний президент делает против нас", — написал Ткаченко.
Глава Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова, народный депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар пояснила, что никаких нарушений в действиях телеканала не было.
"Нет формального нарушения. В эфире [обращение президента] было. Это соответствует закону об освещении органов госвласти, но время там не указано", — отметила в комментариях Сюмар.
В свою очередь народный депутат Украины от БПП Мустафа Найем также высказался о решении руководства "1+1". Он уверен, что недовольство некоторых граждан вызвано нежеланием отступать от советского прошлого.
"Страна, которая очень дорогой ценой совершила побег от совка и гордится декоммунизацией, вдруг возмутилась, что в Новый год один из телеканалов не показал президента. Ребята, а вот безотносительно к Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому. А с чего вы вдруг решили, что частный телеканал 31 декабря в 00:00 обязан показывать обращение главы государства, а не плоские шутки своего штатного кандидата?" — написал нардеп в Facebook.
Как подчеркнул он, нет ни законов, ни каких-то других нормативных актов, которые бы обязывали кого-то так делать.
"Все это в наших головах. И в этом вся трогательность евро-совка и шизофрении нашего времени. Выбор ведь не между Зеленским и Порошенко. Надо уже как-то нам решить: мы или в цивилизованный мир, или назад в будущее", — подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Недавно Зеленский сделал сенсационное заявление о своем походе в политику вместе с партией "Слуга народа", название которой носит сериал з шоуменом, где он исполняет роль президента Украины.
Согласно последним данным социологических опросов, Зеленский находится на втором месте электоральных симпатий украинцев. Из тех, кто определился с кандидатом на должность президента, за актера готовы проголосовать 11,9% граждан.
В интервью Гордону Зеленский сообщил, что в 2014 году после президентских выборов Петр Порошенко предлагал ему стать народным депутатом от БПП, однако он отказался.
Также Зеленский заявлял, что ради восстановления мира на Донбассе стал бы вести переговоры даже с главой РФ Владимиром Путиным: "Хоть с чертом лысым готов говорить, лишь бы не умирали люди".
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