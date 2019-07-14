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Время люстрации прошло, уже нужно сажать виновных – Давыдюк

3.7т Читать материал на украинском

Пришло время перезапуска антикоррупционных органов. Об этом заявил кандидат в народные депутаты от партии "Голос" Николай Давыдюк в эфире канала 24.

"Что такое люстрация? Запретить занимать должности в будущем. Уже поздно. Ранее в Восточной Европе "чистили" советских агентов. Мы в 1991 году не провели люстрации, провели в 2014-м", – отмечает Давыдюк.

Николай Давыдюк

Николай Давыдюк

район in.ua

По словам экперта необходимо не политически покрывать и скрывать старых политиков к которым есть вопросы, а цивилизованными методами отпускать на проверки и расследования, отправлять за решетку. Достаточно позволять им скрываться в теплых политических ваннах. Они должны отвечать перед законом.

"Но во время каждого нового политического этапа или смены власти проводить люстрацию – не является лучшим или самым эффективным методом", – отмечает политик.

Представитель "Голоса" добавил, что, это не правильно люстрировать всех, потому что есть те, кто достигал хорошего результата, и пусть продолжают свою деятельность дальше.

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Место
Украина
Тег
Партия Вакарчука "Голос"
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Сало Уронили
Сало Уронили
Как только гарантии, которые дал ему действующий генпрокурор, исчезнут, вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии. Она начнет ловить всех повсеместно в разных местах», — объяснил Портнов.Экс-советник четвертого президента Украины Виктора Януковича, адвокат Андрей Портнов в эфире телевизионного канала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты окружения Петра Порошенко, а также задержание самого олигарха.
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Сало Уронили
Сало Уронили
Как только гарантии, которые дал ему действующий генпрокурор, исчезнут, вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии. Она начнет ловить всех повсеместно в разных местах», — объяснил Портнов.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Сало Уронили, В превую очередь надо долюстрировать януковошей, во вторую провести нормальную декомунизацию, причем с "криворосами из 95 квартала тоже. А то они люстрируют всех тех, кто двал отпор Раиссянской мрази и им сопутсвуюшим.
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