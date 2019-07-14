Время люстрации прошло, уже нужно сажать виновных – Давыдюк

Пришло время перезапуска антикоррупционных органов. Об этом заявил кандидат в народные депутаты от партии "Голос" Николай Давыдюк в эфире канала 24.

"Что такое люстрация? Запретить занимать должности в будущем. Уже поздно. Ранее в Восточной Европе "чистили" советских агентов. Мы в 1991 году не провели люстрации, провели в 2014-м", – отмечает Давыдюк.

Николай Давыдюк район in.ua

По словам экперта необходимо не политически покрывать и скрывать старых политиков к которым есть вопросы, а цивилизованными методами отпускать на проверки и расследования, отправлять за решетку. Достаточно позволять им скрываться в теплых политических ваннах. Они должны отвечать перед законом.

"Но во время каждого нового политического этапа или смены власти проводить люстрацию – не является лучшим или самым эффективным методом", – отмечает политик.

Представитель "Голоса" добавил, что, это не правильно люстрировать всех, потому что есть те, кто достигал хорошего результата, и пусть продолжают свою деятельность дальше.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!