Важное сентябрьское утро 1979-го года, жители Днепропетровска собрались вдоль проспекта Карла Маркса поприветствовать генсека КПСС Леонида Ильича Брежнева. Мне было 9 лет и моя бабушка Бетя дала мне красный флажок, которым я взволнованно махал вслед пронесшемуся мимо меня кортежу "отца народов".

На следующий день сообщили новость: в городе построят метро. Событие десятилетия. Подарок генсека. Его приказ был сильнее закона, поэтому стройка завертелась с олимпийской скоростью.

А потом Брежнев умер. Проект заглох. И от метро осталась только огороженная забором стройка в центре города. Затопленные шахты, заваленная местами дорога. Проект законсервировали и планировали затопить стволы.

Прошло больше 30 лет.

Мы решили возобновить строительство метро в городе.

Деньги нашли.

Подрядчик выбран, работы начались. Архитекторы готовят эскизы необычных по дизайну станций новой Днепровской Подземки.

#Время_хороших_новостей.