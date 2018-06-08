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Геннадий Корбан
Геннадий Корбан
ПолитикВсе статьи автора

Время хороших новостей: в городе построят метро

2.4т

Важное сентябрьское утро 1979-го года, жители Днепропетровска собрались вдоль проспекта Карла Маркса поприветствовать генсека КПСС Леонида Ильича Брежнева. Мне было 9 лет и моя бабушка Бетя дала мне красный флажок, которым я взволнованно махал вслед пронесшемуся мимо меня кортежу "отца народов".

На следующий день сообщили новость: в городе построят метро. Событие десятилетия. Подарок генсека. Его приказ был сильнее закона, поэтому стройка завертелась с олимпийской скоростью.

А потом Брежнев умер. Проект заглох. И от метро осталась только огороженная забором стройка в центре города. Затопленные шахты, заваленная местами дорога. Проект законсервировали и планировали затопить стволы.

Новости
Изя не любит деньги!

Прошло больше 30 лет.

Мы решили возобновить строительство метро в городе.

Деньги нашли.

Подрядчик выбран, работы начались. Архитекторы готовят эскизы необычных по дизайну станций новой Днепровской Подземки.

#Время_хороших_новостей.

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Автор
Геннадий КорбанГеннадий Корбан
Место
УкраинаДнепр
Источник
Источник:Facebook Геннадия Корбана
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